Argentina sufrió, necesitó la prórroga pero ya está en semifinales del Mundial; vea los goles

La Selección de Argentina volvió a demostrar que sabe sobrevivir a los partidos de máxima tensión. La vigente campeona del mundo necesitó 120 minutos para superar a una combativa Suiza por 3-1, este sábado en el estadio Arrowhead de Kansas City, y clasificarse a las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026, donde se medirá con Inglaterra.

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El conjunto dirigido por Lionel Scaloni tomó ventaja muy temprano. A los 10 minutos, Alexis Mac Allister abrió el marcador con un cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi. Con esa pase, el capitán argentino alcanzó las diez asistencias en la historia de los Mundiales, un registro sin precedentes desde que existen estadísticas oficiales de esta categoría.

Sin embargo, Suiza volvió a demostrar la fortaleza que la llevó a eliminar a Colombia en los octavos de final.

Dan Ndoye igualó el compromiso a los 67 minutos y llevó la incertidumbre al conjunto sudamericano. Cinco minutos después llegó una acción decisiva: Breel Embolo fue expulsado por doble amonestación tras ser sancionado por simular una falta, dejando al equipo helvético con diez jugadores para el cierre del encuentro.

Pese a la superioridad numérica, Argentina no encontró espacios durante el resto del tiempo reglamentario y debió disputar la prórroga. Cuando el partido parecía encaminarse hacia los penales, apareció Julián Álvarez. En el minuto 112, el delantero del Atlético de Madrid sacó un potente remate de media distancia que venció al arquero suizo y marcó su primer gol en este Mundial, desatando la celebración albiceleste.

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Ya con Suiza lanzada al ataque, Lautaro Martínez aprovechó un contragolpe en el tiempo añadido del segundo periodo extra (121+1) para sentenciar el 3-1 definitivo y confirmar la presencia de Argentina entre las cuatro mejores selecciones del torneo.

La Albiceleste buscará ahora un lugar en la gran final cuando enfrente a Inglaterra el próximo miércoles, en un duelo que promete reunir a dos de las selecciones más sólidas del campeonato. La otra semifinal la disputarán Francia y España, este martes desde las 2:00 de la tarde.