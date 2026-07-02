Brasil confirmó la baja por lesión de Lucas Paquetá para el partido vs. Noruega: ¿sustitución o cambio de esquema?

Con altas y bajas, Brasil ya había consolidado un mediocampo que se dividía funciones defensivas y ofensivas. Con Lucas Paquetá lesionado, Carlo Ancelotti debe barajar las cartas para el duelo de octavos de final del Mundial 2026 contra Noruega, dijo este jueves 2 de julio la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).
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Bruno Guimarães y Casemiro, los hombres de confianza de Carletto en la Seleção, podrían estrenar compañero en el centro del campo el domingo en East Rutherford, a las afueras de Nueva York. Lucas Paquetá, de 28 años, se lesionó el posterior del muslo izquierdo en el primer tiempo de la sufrida victoria 2-1 contra Japón el lunes en Houston.
La Confederación Brasileña de Fútbol no precisó el tiempo de baja, pero una fuente de la entidad dijo a la AFP que el futbolista es baja segura para los octavos y para buena parte del resto del torneo, en caso de que la Canarinha avance.