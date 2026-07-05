Video | Bruno Guimaraes falló el penal para Brasil en un primer tiempo electrizante ante Noruega

La Brasil de Carlo Ancelotti mostró un juego frenético en el primer tiempo ante Noruega. Los nórdicos se pusieron en ventaja al minuto 5, empero, el offside previo de Alex Sorloth hizo que el gol no subiera al marcador. Después de ello, Brasil subió en intensidad y logró que al minuto 11, Simone Ajer cometiera un penal sobre Matheus Cunha.

El encargado de patear desde los 11 pasos fue Bruno Guimaraes, jugador del Newcastle inglés, quien cobró con el pie derecho al palo izquierdo del guardameta Orjan Nyland, que, con una buena téncica, aguantó y atajó el penal al volante sudamericano.