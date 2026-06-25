¡Ni pueden regalar sus camisetas! La Selección de Ghana tiene una única dotación para todos los partidos

Imagínese ir a una Copa del Mundo de la FIFA solo con un uniforme titular y uno suplente; bueno, ese es el caso de la Selección de Ghana que dirige el egipcio-portugués Carlos Queiroz. Los africanos cuentan con jugadores de altísimo nivel como Jordan Ayew, Thomas Partey, Iñaki Williams o Antoine Zemenyo, además de un técnico de renombre; sin embargo, sus utileros son grandes figuras también del equipo, ya que deben mantener los uniformes al día sin las comodidades de tener dos o más de la misma camiseta por jugador.
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