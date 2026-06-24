Prográmese | Estos son los seis partidos de este jueves en el Mundial de Norteamérica que cierra los grupos D, E y F

Este jueves la jornada del Mundial de Norteamérica tendrá seis nuevos encuentros para definir los clasificados a los dieciseisavos de la Copa Mundo, en el cierre de los grupos D, E y F.

Los juegos de este jueves arrancan con Curazao-Costa de Marfil, y Ecuador-Alemania, ambos a las 3:00 de la tarde, para definir las posiciones en el Grupo E, recordando que los teutones son líderes con seis puntos, seguidos de africanos con tres, mientras que Ecuador y Curazao tienen un solo punto.

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Los ecuatorianos necesitan ganarle a los alemanes para tener opción de lograr la clasificación como uno de los mejores terceros del torneo. Hay que recordar que los mejores ocho equipos que terminen en la casilla 3 del grupo avanzarán a la siguiente fase.