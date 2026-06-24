Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Prográmese | Estos son los seis partidos de este jueves en el Mundial de Norteamérica que cierra los grupos D, E y F

Se siguen definiendo los clasificados a los dieciseisavos de la Copa Mundo, para establecer las llaves de la siguiente fase del torneo.

  • Países Bajos que es líder del Grupo F buscará cerrar la fase con triunfo para consolidarse como primero en su zona. FOTO GETTY
    Países Bajos que es líder del Grupo F buscará cerrar la fase con triunfo para consolidarse como primero en su zona. FOTO GETTY
El Colombiano
El Colombiano
hace 15 minutos
bookmark

Este jueves la jornada del Mundial de Norteamérica tendrá seis nuevos encuentros para definir los clasificados a los dieciseisavos de la Copa Mundo, en el cierre de los grupos D, E y F.

Los juegos de este jueves arrancan con Curazao-Costa de Marfil, y Ecuador-Alemania, ambos a las 3:00 de la tarde, para definir las posiciones en el Grupo E, recordando que los teutones son líderes con seis puntos, seguidos de africanos con tres, mientras que Ecuador y Curazao tienen un solo punto.

También le puede interesar: ¿Qué resultado necesita Colombia ante Portugal para ser primero del Grupo K en el Mundial?

Los ecuatorianos necesitan ganarle a los alemanes para tener opción de lograr la clasificación como uno de los mejores terceros del torneo. Hay que recordar que los mejores ocho equipos que terminen en la casilla 3 del grupo avanzarán a la siguiente fase.

El encuentro entre Ecuador y Alemania se podrá ver en el país a través de Caracol, RCN, las apps de ambos canales, Disney + y Directv con las señales de DGO y DAZN, mientras que el otro duelo solo se verá por los canales por suscripción de Directv DGO y DAZN.

Luego, a partir de las 6:00 de la tarde, el turno será para el Grupo F con los duelos Túnez-Países Bajos y Japón-Suecia. En Colombia se podrán ver los duelos a través de Directv DGO y DAZN y Win Sport para el duelo de Túnez, mientras que el de los nipones solo será transmitido por Directv DGO y DAZN.

Países Bajos y Japón se disputan el primer lugar del grupo con cuatro puntos cada uno, mientras que Suecia suma tres y Túnez cierra la zona sin unidades.

Lea además: Gustavo Puerta tras el triunfo sobre Congo: “Creamos muchas opciones y conseguimos el resultado”

Finalmente, se realizarán los compromisos que definen las posiciones del Grupo D,

Turquía-Estados Unidos y Paraguay Australia, desde las 9:00 de la noche. Los anfitriones ya están clasificados a la siguiente fase, mientras que Paraguay y Australia con 3 puntos, buscarán confirmarse en la siguiente fase, ya sea como segundo o uno de los mejores terceros.

Ambos duelos se podrán ver en Colombia solo a través de la televisión por suscripción a través de Directv DGO y DAZN.

Preguntas y respuestas

¿Qué partidos del Mundial 2026 hay hoy?
Se disputan seis encuentros correspondientes a los grupos D, E y F, incluyendo Ecuador vs Alemania, Japón vs Suecia y Turquía vs Estados Unidos.
¿Dónde ver el Mundial 2026 en Colombia?
Los partidos se transmiten por Caracol, RCN, Disney+, Win Sports, DGO y DAZN, dependiendo de cada encuentro.
¿Qué necesita Ecuador para clasificar?
La selección ecuatoriana necesita derrotar a Alemania y esperar otros resultados para aspirar a avanzar como uno de los mejores terceros.
¿Cuántos equipos clasifican a dieciseisavos?
Clasifican los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros de la fase inicial.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos