Colombia llega al Mundial como candidata a dar espectáculo, según elogios internacionales

La Selección Colombia continúa su preparación de cara al esperado debut mundialista del próximo 17 de junio ante Uzbekistán en Ciudad de México. Bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, el combinado nacional trabaja intensamente mientras crece la expectativa tanto dentro como fuera del país por el rendimiento que pueda mostrar en la Copa del Mundo.
Aunque el entrenador argentino todavía tendría algunas dudas respecto al once titular, el ambiente alrededor del equipo es de optimismo y confianza. Colombia llega fortalecida luego de vencer 2-0 a Jordania en un amistoso y respaldada por el reconocimiento internacional que la ubica como una de las selecciones llamadas a ofrecer espectáculo en el torneo.
Actualmente, Colombia ocupa el puesto 13 del ranking FIFA y es considerada la tercera mejor selección sudamericana, únicamente por detrás de Argentina y Brasil. Esa condición fue respaldada recientemente por ‘The Athletic’, sección deportiva del ‘New York Times’, que elaboró un escalafón especial sobre las selecciones con mayores posibilidades de destacar en el Mundial.