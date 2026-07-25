Colombia registra un líder social asesinado cada dos días en 2026

La violencia contra los líderes sociales continúa agravándose en Colombia. En lo corrido de 2026, al menos 85 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados, de acuerdo con cifras de Indepaz y la Defensoría del Pueblo. El balance deja una cifra alarmante: en promedio, un líder social es asesinado cada dos días en el país.
Los departamentos de Cauca, Antioquia y Córdoba siguen concentrando buena parte de estos hechos, mientras organizaciones de derechos humanos mantienen las alertas por la expansión de grupos armados ilegales y la persistencia de amenazas contra quienes ejercen liderazgo comunitario en los territorios.