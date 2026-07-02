Estas son las armas con las que Colombia espera superar a Ghana en el Mundial de Norteamérica este viernes

Los Mundiales cambian por completo cuando comienza la fase de eliminación directa. Hasta ese momento hay margen para corregir errores, recuperar puntos o incluso administrar esfuerzos. Pero cuando llegan los cruces de vida o muerte, ya no existe un mañana. Es el territorio reservado para las grandes figuras, para esos futbolistas capaces de asumir la responsabilidad cuando la presión alcanza su punto más alto. Así ha ocurrido una y otra vez en esta Copa del Mundo. Kylian Mbappé apareció para liderar a Francia, Harry Kane asumió el protagonismo con Inglaterra y Erling Haaland hizo lo propio con Noruega. Los jugadores llamados a marcar diferencias respondieron cuando sus selecciones más los necesitaban. También le puede interesar: El carnaval que rompió la calma: así se vivió el banderazo de Colombia antes de Ghana Ese es precisamente el desafío que enfrenta ahora Colombia. Ante Ghana, la Tricolor espera que su columna vertebral muestre toda su jerarquía y arrastre al resto del equipo hacia una nueva clasificación. Camilo Vargas desde el arco, Dávinson Sánchez como líder de la defensa, Daniel Muñoz por la banda derecha, James Rodríguez manejando los tiempos del juego y Luis Díaz desequilibrando en ataque conforman el motor sobre el que gira la ilusión de todo un país. A ese núcleo deben sumarse piezas que también han sido determinantes durante el torneo. Jéfferson Lerma continúa siendo el equilibrio, mientras que Jhon Arias se ha consolidado como una de las grandes revelaciones gracias a su despliegue, sacrificio y capacidad para generar peligro constante. Si ese engranaje funciona como lo ha hecho en los mejores momentos del campeonato, Colombia tendrá argumentos para superar a Ghana y avanzar a los octavos de final. La cita es este viernes, desde las 8:30 p.m., en Kansas City, escenario que volverá a teñirse de amarillo con la llegada de miles de aficionados colombianos que ya acompañaron masivamente al equipo en Ciudad de México, Guadalajara y Miami. Precisamente, Arias considera que el empate frente a Portugal fortaleció anímicamente al grupo antes del reto definitivo. Vea además: Néstor Lorenzo confía en Colombia, pero evita el favoritismo antes del duelo clave ante Ghana: “Aprendimos a jugar con esa presión “Dimos una muestra de carácter frente a una de las favoritas en el papel. Fue una inyección de confianza para nosotros, pero es bueno ir paso a paso, con mesura, sabiendo que ante Ghana inicia una nueva competición, te exige cosas diferentes”. El volante sabe que el nivel de exigencia aumenta y que cualquier detalle puede definir el futuro de la Selección. “Se ponen las cosas más difíciles. Ghana hizo sus méritos para estar en estos dieciseisavos; tiene su fortaleza. Los africanos son selecciones que te imponen mucho respeto con su físico y su táctica. Lo preparamos bien para seguir avanzando”.

Imagen positiva de Colombia

La imagen que ha dejado Colombia también ha despertado elogios entre quienes conocen lo que significa disputar un Mundial. Uno de ellos es el exfutbolista argentino Juan Pablo Sorín, quien considera que el equipo de Néstor Lorenzo llega fortalecido a esta instancia. “Colombia viene de ganar el grupo sobre Portugal y eso fue un golpe de autoridad sobre la mesa. Impresionante lo de sus hinchas acá y el apoyo que han mostrado, eso también pesa. Puede llevarla a que, si Argentina supera a Cabo Verde y Colombia a Ghana, nos enfrentemos en cuartos. Sería lindo”. Pero en el otro lado también existe confianza. Antoine Semenyo, una de las principales figuras del conjunto africano, dejó claro que Ghana siente que ha llegado el momento de competir de igual a igual con las grandes potencias. También le puede interesar: ¿Dónde ver el partido Colombia vs. Ghana? Medellín tendrá 21 pantallas gigantes “Queremos competir con todas las naciones más importantes. Tenemos el mismo talento y me pregunto: ¿por qué no estamos ahí arriba junto a ellos? Vamos creciendo poco a poco y esperamos competir en los próximos años”. Las palabras del atacante reflejan el convencimiento con el que llegará Ghana. Colombia, por su parte, confía en el crecimiento mostrado a lo largo de la fase de grupos. Sin embargo, hay un aspecto que la Tricolor está obligada a mejorar. El equipo ha construido un alto volumen ofensivo, ha generado numerosas oportunidades y ha dominado largos pasajes de sus partidos, pero la falta de contundencia ha impedido que esa superioridad se traduzca en marcadores más amplios. En los cruces de eliminación directa, esa diferencia suele ser determinante. Ya no basta con jugar bien; hay que convertir las ocasiones que se crean. Si Colombia logra combinar el fútbol que ha exhibido con una mayor efectividad frente al arco rival, tendrá todas las herramientas para superar el desafío que representa Ghana y seguir alimentando el sueño de llegar a instancias finales.

Un viejo conocido dirige a los rivales de este viernes en Kansas