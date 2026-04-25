Con mirada fija y concentrado: James Rodríguez regresa a la titular con Minnesota para enfrentar a Los Angeles F.C.

Con la expectativa de la patada inicial en el estadio Allianz Field, el entrenador Cameron Knowles confirmó lo que la afición esperaba: James Rodríguez será titular con el Minnesota United FC por primera vez, para enfrentar a Los Angeles FC.
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El volante de creación, de 34 años, y capitán de la Selección Colombia asume la responsabilidad de comandar el ataque de los “Loons” en un duelo directo por la zona alta de la tabla, en donde no pueden dar más ventajas, frente al equipo del surcoreano Son Heung-min.