¿“El Cucho” Hernández desde el inicio? Esta es la posible nómina inicialista de Colombia ante R.D. Congo

Este martes 23 de junio, la Selección Colombia tendrá su segunda salida en la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. El conjunto cafetero enfrentará en Guadalajara, México, al seleccionado de la República Democrática del Congo, equipo que viene de conseguir un histórico empate en su primera presentación ante la Portugal de Cristiano Ronaldo (1-1).

Colombia por su parte, le ganó a Uzbekistán en el debut por 3-1. Los goles en la noche del pasado miércoles 17 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México los hicieron Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, este último tuvo un gran aporte de Juan Camilo “Cucho” Hernández. El pereirano nunca dejó morir la jugada y logró mandar un centro in extremis, para que Campaz cabeceara solo en el área en el tiempo de descuento y liquidara el pleito para la tricolor.

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