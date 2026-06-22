Néstor Lorenzo lanza advertencia antes del duelo contra Congo en Guadalajara: “Colombia no renunciará a su estilo”

Antes del duelo frente a República Democrática del Congo por la segunda fecha del Mundial de 2026, Néstor Lorenzo dejó claro que la Selección Colombia no piensa renunciar a su identidad, aunque reconoció las virtudes del rival africano y la necesidad de hacer ajustes puntuales para neutralizar sus fortalezas.
El seleccionador colombiano explicó que el análisis previo del conjunto congoleño tuvo que ser replanteado después de sus recientes presentaciones ante Dinamarca y Portugal, en las que mostró variantes tácticas y una propuesta diferente a la esperada.
“Lo que teníamos estudiado de Congo había variado bastante. Tiene dos delanteros importantes y debemos evitar las transiciones. Hay que mantener nuestro estilo”, afirmó el entrenador, quien insistió en la necesidad de ser más efectivos en ataque y cuidar los detalles defensivos.