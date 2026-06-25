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Con doblete de Pépé, Costa de Marfil venció 2-0 a Curazao y superó por primera vez la fase de grupos de un Mundial

Después de ser eliminado en tres mundiales previos, Costa de Marfil hizo historia este en Filadelfia al vencer al debutante Curazao y clasificarse como segundo del grupo E a los 16avos de Norteamérica 2026.

  • Con un Nicolás Pépé magistral, los ‘Elefantes’ sellaron su boleto a los dieciseisavos de final por primera vez en su historia, desatando la locura en el grupo E. FOTO: Fifa
    Con un Nicolás Pépé magistral, los ‘Elefantes’ sellaron su boleto a los dieciseisavos de final por primera vez en su historia, desatando la locura en el grupo E. FOTO: Fifa
  • Nicolas Pépé fue el mejor jugador del partido vs. Curazao. FOTO: Fifa
    Nicolas Pépé fue el mejor jugador del partido vs. Curazao. FOTO: Fifa
Agencia AFP
hace 57 minutos
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La cuarta fue la vencida. Costa de Marfil superó este jueves 25 de junio por primera vez la fase de grupos de un Mundial en su historia al ganarle 2-0 a la Selección de Curazao y avanzar a dieciseisavos de final de Norteamérica 2026 como segundo del Grupo E.

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Con este resultado, Alemania y Costa de Marfil quedaron con seis puntos cada uno en el grupo E, pero los germanos fueron primeros por su victoria en el duelo directo ante los marfileños, que destacaron durante los 90 minutos.

Ecuador, que venció a la misma hora a Alemania por 2-1, terminó en tercer lugar con cuatro unidades y aseguró su lugar en la segunda ronda como uno de los mejores terceros, mientras que Curazao se despidió del Mundial 2026 con un punto y su primer gol marcado.

Los goles de la victoria de los Elefantes este jueves en el estadio de Filadelfia, Pendilsvaria, en Estados Unidos, ante los curazoleños fueron anotados por Nicolas Pépé a los 7 y 64 minutos. Otro jugador que suma doblete en la cita mundialista.

Pépé, atacante del Villarreal de España y con experiencia en el fútbol francés, aprovechó un fallo defensivo para anotar con un preciso taconazo con la izquierda la primera diana, mientras que la segunda llegó tras un zurdazo al palo largo.

Costa de Marfil había participado previamente en los últimos tres Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde no logró superar la fase de grupos, siendo esta la primera vez en la que logra superar esta instancia.

Así fueron las alineaciones de los equipos

Curazao: Eloy Room - Joshua Brenet, Jurien Gaari (Gervane Kastaneer, 77), Sherel Floranus, Armando Obispo, Deveron Fonville (Tyrese Noslin, 77) - Juninho Bacuna, Livano Comenencia (Jeremy Antonisse, 61), Leandro Bacuna, Tahith Chong - Juergen Locadia. DT: Dick Advocaat.

Costa de Marfil: Yahia Fofana - Ousmane Diomande, Odilon Kossounou, Christopher Operi, Guela Doue - Franck Kessie (Jean Michael Seri, 77), Ibrahim Sangare, Yan Diomande (Bazoumana Toure, 67), Amad Diallo (Christ Inao Oulai, 46) - Nicolas Pépé (Elye Wahi, 67) y Bonny (Oumar Diakite, 67). DT: Emerse Faé

Nicolas Pépé fue el mejor jugador del partido vs. Curazao. FOTO: Fifa
Nicolas Pépé fue el mejor jugador del partido vs. Curazao. FOTO: Fifa

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