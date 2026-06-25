Video | La locura se adueñó de los festejos en Bosnia y Sudáfrica tras la victoria de sus selecciones en el Mundial

Si algo hay en Los Balcanes y en África es pasión por lo que hacen, sienten e identifican. Las selecciones de Bosnia y Herzegovina y Sudáfrica ganaron sus primeros partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Catar (3-1) y Corea del Sur (1-0), respectivamente, recobrando así la oportunidad de seguir en el máximo torneo de selecciones tras dos juegos iniciales en los cuales solo consiguieron un empate.

Bosnia, que fue superado por Suiza en la segunda fecha en el partido que cayeron 4-1 y expulsaron a su defensor, Tarik Muharemovic. En el primer partido ante Canadá, si bien logró el empate por 1-1, se notó ampliamente superado por el conjunto norteamericano, lo que apagó las esperanzas que despertó el haber eliminado en el repechaje europeo a Italia por penales. Pero los bosnios tenían una buena oportunidad ante Catar de enderezar el camino y no la desaprovecharon.

De la mano de Edin Dzeko, los balcánicos se impusieron por 3-1 a los cataríes en un partido que casi se les complica a los dirigidos por Sergej Barbarez. Los goles de Karim Alajbegovic, Enrich Mahmich y el gol en contra de Mahmud Abunada desataron la locura en Sarajevo, ciudad que no durmió festejando el triunfo de su seleccionado, que con 4 puntos se posiciona como uno de los ocho mejores terceros. Así se vivió la noche en la capital de Bosnia: