Video | El llanto de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal ante España

Cristiano Ronaldo está acostumbrado a celebrar, a marcar goles, a recibir elogios por su profesionalismo, su capacidad como depredador del área, lo que lo ha llevado a ser una de las leyendas del fútbol mundial. A lo que poco están acostumbrados sus seguidores es a verlo derrotado, con lágrimas y abandonando una cancha en medio del llanto, tal y como pasó este lunes en el estadio de Dallas tras la derrota de Portugal 1-0 ante España.

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Ronaldo, quien seguramente jugó su último Mundial, el sexto en su carrera, no podía creer lo que estaba viendo: un gol de Mikel Merino, a los 90+1’, en el tiempo de reposición, sacó al astro portugués y a su selección del Mundial de Norteamérica.

Al final, las cámaras mostraron a Ronaldo, quien no pudo contener el llanto al saber que se estaba despidiendo del Mundial, sin poder alcanzar uno de sus principales anhelos, el título de la Copa Mundo.

Solo un día después, CR7 se despidió del Mundial como lo hizo Neymar, quien también quedó eliminado de la cita de Norteamérica, a manos de Noruega y un Erling Haaland magnífico, quien marcó los dos goles de la victoria.

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