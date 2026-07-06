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Messi, Mbappé y Haaland: así está la lucha por el Botín de Oro del Mundial de Norteamérica

Francia, Noruega e Inglaterra ya están en cuartos, mientras que Argentina buscará su clasificación este martes ante Egipto.

  • Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lionel Messi luchan por ser el Botín de Oro del Mundial de Norteamérica, todos con siete tantos, seguidos de cerca por Harry Kane de Inglaterra, con seis anotaciones. FOTO GETTY
    Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lionel Messi luchan por ser el Botín de Oro del Mundial de Norteamérica, todos con siete tantos, seguidos de cerca por Harry Kane de Inglaterra, con seis anotaciones. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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La lucha por el Botín de Oro del Mundial de Norteamérica está candente, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland tienen una lucha constante por ser el máximo artillero de la Copa Mundo, todos con siete tantos, y muy cerca tienen al acecho al inglés Harry Kane que acumula seis tantos.

Mientras que Messi salva a su selección con sus goles, Mbappé, además de sus goles, acumula dos asistencias, mientras que Harry Kane lo sigue con seis goles y una asistencia.

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Mbappé, Kane y Haaland suman siete goles y están clasificados con sus selecciones a cuartos de final, lo mismo que Kane, que suma seis y ya avanzó con Inglaterra. El único que espera por la clasificación a la siguiente fase es Messi con Argentina, que este martes se medirá ante Egipto a las 11:00 a.m., hora de Colombia.

Mbappé con Francia se medirá en cuartos de final ante Marruecos, mientras que Noruega lo hará ante Inglaterra, por lo que Haaland o Kane, uno de ellos, se quedará en el camino del Mundial de Norteamérica.

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Lo cierto es que Kylian fue el goleador del pasado Mundial, Catar 2022, con ocho tantos, seguido por Messi con siete anotaciones y el también argentino Julián Álvarez con cuatro goles.

En Catar, el título fue para Lionel Messi y Argentina, en una final vibrante en la que igualaron 3-3 y, por ello, el ganador se tuvo que definir en penales, y allí los argentinos con el lucimiento del arquero Emiliano Martínez.

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Francia, Argentina e Inglaterra son favoritas al título, mientras que la sorprendente Noruega es la gran revelación del Mundial de Norteamérica.

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