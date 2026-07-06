Messi, Mbappé y Haaland: así está la lucha por el Botín de Oro del Mundial de Norteamérica

La lucha por el Botín de Oro del Mundial de Norteamérica está candente, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland tienen una lucha constante por ser el máximo artillero de la Copa Mundo, todos con siete tantos, y muy cerca tienen al acecho al inglés Harry Kane que acumula seis tantos.

Mientras que Messi salva a su selección con sus goles, Mbappé, además de sus goles, acumula dos asistencias, mientras que Harry Kane lo sigue con seis goles y una asistencia.

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Mbappé, Kane y Haaland suman siete goles y están clasificados con sus selecciones a cuartos de final, lo mismo que Kane, que suma seis y ya avanzó con Inglaterra. El único que espera por la clasificación a la siguiente fase es Messi con Argentina, que este martes se medirá ante Egipto a las 11:00 a.m., hora de Colombia.

Mbappé con Francia se medirá en cuartos de final ante Marruecos, mientras que Noruega lo hará ante Inglaterra, por lo que Haaland o Kane, uno de ellos, se quedará en el camino del Mundial de Norteamérica.

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Lo cierto es que Kylian fue el goleador del pasado Mundial, Catar 2022, con ocho tantos, seguido por Messi con siete anotaciones y el también argentino Julián Álvarez con cuatro goles.

En Catar, el título fue para Lionel Messi y Argentina, en una final vibrante en la que igualaron 3-3 y, por ello, el ganador se tuvo que definir en penales, y allí los argentinos con el lucimiento del arquero Emiliano Martínez.

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Francia, Argentina e Inglaterra son favoritas al título, mientras que la sorprendente Noruega es la gran revelación del Mundial de Norteamérica.