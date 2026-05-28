“Queremos ser campeones del mundo”: Daniel Muñoz sueña en grande tras conquistar la Conference League

El fútbol vive uno de los mejores momentos para Daniel Muñoz. El lateral colombiano celebró recientemente la conquista de la Conference League con el Crystal Palace, un logro histórico para el club inglés y que, según el jugador, representa el resultado de un cambio profundo en la mentalidad del equipo. En medio de la euforia por el título europeo, Muñoz destacó el crecimiento de una institución que durante años luchó únicamente por mantenerse en la máxima categoría del fútbol inglés. “No es fácil. Si miramos, estar en un club humilde, que siempre tenemos que pelear y lograr lo que hemos ganado en dos años, finales, títulos, esto es para la historia. Esto es de todos los muchachos y del míster que llegó y cambió la mentalidad del club. Antes peleaba por mantenerse y lo volvió ganador, y peleamos por ser campeones”, expresó el defensor en declaraciones para ESPN.

El colombiano atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y ahora pone toda su atención en la Selección Colombia y en el próximo Mundial. Con ambición y confianza, Muñoz aseguró que el sueño de la Tricolor es competir por lo más alto. “Llego muy bien. Cuando uno es campeón, campeón llama campeón; soñamos con hacer una gran Copa del Mundo, con ser campeones del mundo. Después de mi lesión de rodilla y hombro llego en mejor forma física y mental. No hay tiempo para descansar, ya es modo selección y ponernos a las órdenes de nuestra Tricolor. Se viene por lo que luchamos, la cita más importante”, afirmó. El lateral también se refirió al recuerdo de la final perdida de la Copa América 2024 frente a Argentina, un golpe que todavía permanece en la memoria del grupo, pero que hoy se transforma en motivación para afrontar el Mundial. “No estamos lejos, somos conscientes del torneo que queremos hacer. Nos preparamos de la mejor manera para lograr ese nivel y la tenemos clara: es nuestra oportunidad de dejar el nombre de Colombia en lo más alto. Se nos fue una Copa América por poquito; el Mundial es una bonita revancha”, señaló.