“Queremos ser campeones del mundo”: Daniel Muñoz sueña en grande tras conquistar la Conference League

El fútbol vive uno de los mejores momentos para Daniel Muñoz. El lateral colombiano celebró recientemente la conquista de la Conference League con el Crystal Palace, un logro histórico para el club inglés y que, según el jugador, representa el resultado de un cambio profundo en la mentalidad del equipo.
En medio de la euforia por el título europeo, Muñoz destacó el crecimiento de una institución que durante años luchó únicamente por mantenerse en la máxima categoría del fútbol inglés.
“No es fácil. Si miramos, estar en un club humilde, que siempre tenemos que pelear y lograr lo que hemos ganado en dos años, finales, títulos, esto es para la historia. Esto es de todos los muchachos y del míster que llegó y cambió la mentalidad del club. Antes peleaba por mantenerse y lo volvió ganador, y peleamos por ser campeones”, expresó el defensor en declaraciones para ESPN.