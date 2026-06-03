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Daniel Muñoz publicó emotivo video sobre su preparación para disputar su primer Mundial

El antioqueño es uno de los 17 jugadores colombianos que debutarán en la cita de Norteamérica.

  • El defensa antioqueño Daniel Muñoz compartió en su redes sociales un video sobre lo que ha sido su recuperación y su preparación para el Mundial. FOTO GETTY
    El defensa antioqueño Daniel Muñoz compartió en su redes sociales un video sobre lo que ha sido su recuperación y su preparación para el Mundial. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
03 de junio de 2026
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El defensa antioqueño Daniel Muñoz cerró una gran temporada con el Crystal Palace y llegó a la Selección Colombia con toda la motivación para jugar su primer Mundial, demostrando un gran nivel, un estado físico impecable y unas condiciones superiores, algo que no es producto del azar, sino del esfuerzo, el sacrificio y la preparación.

Así lo dejó ver el defensa que publicó un video en sus redes sociales con imágenes de cómo ha sido su preparación, su recuperación y el trabajo físico y de rehabilitación que hizo en casa.

En el video, Muñoz expresa que “la gente ve los partidos, las entradas, el ruido, los 90 minutos, pero no ven la disciplina que hay detrás de todo eso; ahí es donde ocurre el verdadero trabajo. La disciplina y la constancia”.

Así mismo menciona que “la preparación crea confianza, la motivación cambia todos los días, la disciplina permanece. No hay días libres”.

En el video compartido, Muñoz muestra toda la rutina que tiene en su día a día, mientras combina sus trabajos físicos y su recuperación en casa con su rol de esposo, padre e hijo.

La manera como se prepara, lo que come, cómo entrena, la combinación que tiene de actividades como pilates, pesas, abdominales. Recibir el sol, pisar el césped sin zapatos. Su trabajo en el espacio donde se ve un campo y la frase aquí ‘entrena un campeón’.

En su casa, Muñoz ha adecuado todos los espacios que le permiten seguir con el entrenamiento y los trabajos de recuperación y preparación para cada batalla en la cancha.

En el video, Muñoz comparte todos los espacios que tiene para trabajar, entrenar, recuperarse y fortalecerse. En su casa tiene espacios con sauna, baño de agua fría, luces infrarrojas, los hábitos que tiene en alimentación y cómo combina todo sin descuidar lo más importante, su familia.

Finalmente, Daniel cierra el video con unas reflexiones mientras muestra el trabajo de masajes que hace luego de cada sección de entrenamiento para lograr la recuperación total de su cuerpo. El éxito se parece al sacrificio, a la disciplina y a la constancia para prepararte para lograr tus objetivos.

Listo para jugar su primer Mundial

Luego de su buena temporada, y tras recuperarse de la lesión que lo afectó en el arranque de 2026, Daniel Muñoz volvió a recuperar su nivel y, tras coronarse campeón con Crystal Palace de la UEFA Europa Conference League, FA Cup de Inglaterra y la Supercopa de Inglaterra (Community Shield), ya está listo con Colombia para disputar el Mundial.

Muñoz disputará su primer Mundial con Colombia, junto a jugadores como Luis Díaz, Luis Suárez, Kevin Mier, Álvaro Montero, Yerson Mosquera, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Richard Ríos, Juan Camilo Portilla, Kevin Castaño, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jhon Cordoba, Juan Camilo Cucho Hernández y Carlos Andrés Gómez.

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