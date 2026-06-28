“Hay que darle la derecha a la tecnología”: Dávinson Sánchez contó cuánto calza tras gol anulado con Portugal

Una vez más, los futboleros colombianos se quedaron con la sensación de algo que pudo ser, pero no fue. El gol que anotó Dávinson Sánchez al minuto 90+1 ilusionó a los aficionados con un triunfo histórico ante Portugal, uno de los equipos que, en el papel, era candidato a ganar la Copa del Mundo. Además, generó la ilusión de que, por segunda vez en la historia, Colombia terminara primero de su grupo ganando los tres partidos de la primera fase de una Copa del Mundo, como ocurrió en Brasil 2014. Sin embargo, el grito desaforado de los hinchas se transformó en un silencio incómodo.

Nadie entendía qué pasó. Sin embargo, el sistema automático de detención de fuera de lugar se dio cuenta de que el jugador colombiano tenía, por lo menos, tres centímetros de su pie izquierdo por delante de la línea en la que estaba el último defensa portugués.

¿Qué dijo Dávinson Sánchez por la acción de gol?

El gol se anuló. Hubo polémica. Se habló de un robo a Colombia. Se recordó el tanto que le anularon a Mario Alberto Yépes contra Brasil en el Mundial del 2014. Sin embargo, después del final del partido, ya con la imagen del VAR dando vueltas por el mundo, los protagonistas aceptaron la situación.

“Pasó. Al final, si nos vamos a lo que realmente sucedió, hay que darle la derecha a la tecnología. Se maneja de esa manera. La tecnología no hizo posible que se diera el triunfo, pero las cosas ocurrieron así; pero estamos contentos con el rendimiento que hemos mostrado”, dijo Dávinson Sánchez.

¿Cuánto calza Dávinson Sánchez?

Sánchez, en tono jocoso, contó al Gol Caracol que calza 9.5 en tallaje americano, lo que vendría a ser entre 42 y 43 en el tallaje que se maneja en Colombia. De haber tenido una menos, seguramente, el gol del equipo nacional contra los portugueses hubiera sido válido.

Sobre ese tema también se pronunció Néstor Lorenzo. El técnico del seleccionado colombiano manifestó que, para la próxima ocasión, le pediría a Dávinson que vaya al pedicurista, con un tono jocoso. Finalmente agregó que “fue justo. No tenemos nada que protestar sobre ese caso”.