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Santos Borré habló sobre no estar en los 26 convocados de Colombia para el Mundial 2026: “con mucha tristeza...”

Luego de quedarse por fuera de la lista definitiva de 26 convocados por Néstor Lorenzo, el delantero del Internacional de Porto Alegre rompió el silencio en sus redes sociales y le envió un mensaje a sus compañeros de la ‘tricolor’.

  • Rafael Santos Borré, la ausencia más comentada en la convocatoria final de la Selección Colombia para el Mundial 2026, asimiló el golpe de quedar al margen de la cita orbital tras enviar un mensaje. FOTO: AFP y FCF
    Rafael Santos Borré, la ausencia más comentada en la convocatoria final de la Selección Colombia para el Mundial 2026, asimiló el golpe de quedar al margen de la cita orbital tras enviar un mensaje. FOTO: AFP y FCF
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El delantero colombiano Rafael Santos Borré rompió el silencio este lunes 25 de mayo tras confirmarse su ausencia en la lista de 26 convocados por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia para disputar el Mundial de 2026.

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El atacante del Sport Club Internacional utilizó sus redes sociales para manifestar su “tristeza por no poder cumplir el sueño de disputar una Copa del Mundo”, convirtiéndose en la baja más llamativa del seleccionador argentino para la cita orbital.

Y es que, a diferencia de Roger Martínez, Borré se pronunció también a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, pero con respeto. El futbolista barranquillero asimiló la noticia compartiendo el dolor de quedar al margen del torneo, pero rescatando el esfuerzo realizado durante todo el ciclo eliminatorio.

“Con mucha tristeza por no poder cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo, pero con la tranquilidad de haber dado todo para estar ahí”, escribió el delantero de 30 años, tras ser baja en Norteamérica.

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Pese a la frustración de no viajar con la delegación nacional, el jugador surgido de la cantera del Deportivo Cali dejó en claro que se convertirá en un aficionado más y envió sus buenos deseos al plantel que asumirá el reto mundialista en las próximas semanas.

“Hoy apoyaré desde otro lugar, alentando a mis compañeros y a nuestra selección como un colombiano más. Seremos más de 50 millones de corazones latiendo por ustedes”, agregó Borré, uniéndose a esa gran voz de apoyo que será el país en el Mundial.

Una pieza importante durante el proceso de Néstor Lorenzo

La exclusión de Santos Borré causó sorpresa debido a su regularidad en el proceso de la ‘Tricolor’. Bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, el atacante se consolidó como una pieza fundamental gracias a su despliegue físico, presión alta y sacrificio táctico.

Fue habitual en las Eliminatorias Sudamericanas y en la Copa América 2024, certamen donde Colombia obtuvo el subcampeonato tras perder con Argentina. En su balance con el equipo nacional durante el proceso clasificatorio, Borré alternó la titularidad con atacantes como Jhon Córdoba, Jhon Jáder Durán y Luis Suárez.

Su momento más destacado en la ruta hacia el Mundial ocurrió en noviembre de 2023, cuando anotó el gol de la victoria frente a Paraguay en Asunción, un tanto que afianzó el invicto del combinado liderado por Lorenzo.

Las razones de su ausencia

El seleccionador Néstor Lorenzo compareció ante los medios de comunicación este lunes 25 de mayo en una rueda de prensa para oficializar la nómina definitiva y allí habló puntualmente del tema de Rafael Santos Borré.

El estratega argentino argumentó que la decisión de excluir al barranquillero respondió estrictamente al presente futbolístico y al rendimiento actual de otros delanteros de la competencia, aunque valoró públicamente la entrega y el compromiso que el jugador demostró a lo largo de su gestión.

Sin embargo, estas palabras han sido objeto de críticas debido a las contradicciones, pues el jugador Kevin Castaño, también del proceso, no lleva un buen presente ni regularidad con River Plate, pero este al final sí fue convocado.

En la presente temporada con el Sport Club Internacional de Porto Alegre, Rafael Santos Borré acumula hasta ahora un total de 18 partidos disputados entre el Campeonato Gaúcho, el Brasileirão y la Copa Sudamericana.

Durante estos compromisos, el atacante registra 6 goles anotados y 2 asistencias otorgadas, sumando un aproximado de 1.240 minutos en el terreno de juego, cifras que no resultaron suficientes para asegurar su cupo en la lista final de 26 futbolistas.

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