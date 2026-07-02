“Colombia está muy bien, pero mañana será otra historia”: la advertencia de Carlos Queiroz a la Tricolor

Carlos Queiroz conoce muy bien a la Selección Colombia. Dirigió a la Tricolor entre 2019 y 2020, vivió de cerca el inicio de un proceso que terminó abruptamente en medio de la pandemia y ahora, desde el banco de Ghana, volverá a encontrarse con un equipo que, según él, ha evolucionado y llega en un gran momento al duelo de los dieciseisavos de final del Mundial.

En la rueda de prensa previa al compromiso, el entrenador portugués hizo un análisis detallado del rival, elogió el trabajo realizado por Néstor Lorenzo, reconoció la calidad del plantel colombiano y dejó claro que, aunque respeta el nivel de la Tricolor, confía plenamente en las capacidades de su selección.

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“Es verdad que no estuvo bien el equipo ni los jugadores, pero también es nuestra obligación estudiar a la Colombia de hoy, no a la de ayer. Estamos enterados de todas las cualidades de los jugadores que están en este momento. El equipo me recuerda un poco a mi Colombia de la Copa América; es un buen equipo, pero nosotros también tenemos jugadores con mucha calidad y un equipo muy fuerte, con determinación”, afirmó.

Para Queiroz, el partido representa uno de esos desafíos que definen el destino de una selección en un Mundial. Por eso dejó claro que Ghana no modificará su identidad por enfrentar a uno de los equipos que mejor impresión ha dejado en el torneo.

“Lo que tenemos que hacer es jugar con nuestro estilo, con nuestras fortalezas frente a los puntos débiles de Colombia. No hay equipos perfectos y Colombia tampoco lo es. Son un gran equipo, pero mañana es un partido en el que no hay margen para el error, no hay mañana. Todo debemos hacerlo durante los 90 minutos o, si es necesario, en los 120 de la prórroga. No hay que especular mucho. Es un gran partido de fútbol. Es todo para el ganador y nada para el perdedor. La presión de un partido como este no es un problema, es un privilegio. Vamos a disfrutarlo y a construir el resultado que queremos”.

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El estratega portugués insistió en que la Colombia actual atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos y destacó especialmente la organización colectiva que ha alcanzado el equipo.

“Colombia es un equipo que hoy está muy bien organizado, con mucha disciplina y con jugadores muy buenos en todas sus posiciones. Han hecho cambios desde la época de Juan Cuadrado hasta ahora, cambios que le han aportado otra dimensión al equipo. Está jugando muy bien. Hice una observación muy cuidadosa del partido contra Portugal y estuvieron muy bien. Pero mañana es otra historia. Nosotros vamos a jugar con nuestro estilo, con nuestras fortalezas y estoy seguro de que le vamos a generar muchos problemas a Colombia durante el partido”.

Sin embargo, el momento más emotivo de la conferencia llegó cuando Queiroz recordó a Des McAleenan, el entrenador de arqueros que integró su cuerpo técnico en la Selección Colombia y que falleció en 2020 tras contraer covid-19.

El portugués aprovechó la visibilidad que ofrece un Mundial para enviar un mensaje directo a la Federación Colombiana de Fútbol.

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“Quiero recordar que mi cuerpo técnico y yo intentamos hacer lo mejor en Colombia en una situación muy difícil. Aprovecho para recordar que, mientras trabajábamos allí, nuestro entrenador de porteros murió por las consecuencias del covid-19. Después de una gran depresión se quedó solo en Bogotá durante 21 días encerrado en un cuarto. Hoy tengo la obligación de recordarlo y mañana celebrar la vida. También quiero decirle a la Federación Colombiana de Fútbol que tiene una oportunidad para reparar lo que pasó con Des McAleenan y con su familia. Más allá de eso, fue un privilegio y un honor trabajar en Colombia. En partidos como estos hay que celebrar la vida, porque es lo más importante. Estoy convencido de que mañana Ghana hará todo lo posible para darle una alegría a su país”.

Finalmente, Queiroz también fue consultado por las versiones que apuntaban a un supuesto distanciamiento con algunos jugadores durante su etapa al frente de Colombia, una situación que prefirió no alimentar.

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“No lo sé, no tengo esa visión. Lo que sí puedo decir es que disfruté mucho y fue un honor trabajar en Colombia. En las Eliminatorias vivimos una etapa muy complicada porque no estábamos preparados para competir en medio de la pandemia. Fueron tiempos muy difíciles para todos y cada día ocurrían situaciones inesperadas durante los entrenamientos y la preparación”.

Las declaraciones del técnico reflejan el profundo conocimiento que conserva sobre el fútbol colombiano y el respeto que mantiene por una selección que dirigió hace algunos años. No obstante, una vez ruede el balón, los recuerdos quedarán a un lado.

Queiroz buscará eliminar a la Tricolor y conducir a Ghana a los octavos de final, mientras Colombia intentará demostrar que el crecimiento que el propio entrenador portugués reconoce es suficiente para seguir soñando con una histórica actuación mundialista.