La estatura también juega: de los 2,05 m de Wiegele a los 1,60 de Yanis, estos son los jugadores más altos y más bajos del Mundial 2026

En ocasiones, la estatura en el fútbol es un dato de menor relevancia, pero esto cambia dependiendo de la posición de cada uno de los jugadores. Por ejemplo, no es igual de funcional ser alto para un arquero, defensor central o centro delantero que para un volante de creación, extremo o lateral. A la Copa del Mundo llegan futbolistas de diversos biotipos, entre ellos unos más altos o bajos que otros, pero existe en cada extremo un grupo que lidera la estadística. Estos son unos de los jugadores que marcan diferencia con su estatura, ya sea mucha o poca.

El beneficio es para los arqueros

Cuando un guardameta gana centímetros de más al estirar sus brazos o piernas, tiene más probabilidades de hacer bien su trabajo. Ahora, si el portero es bastante alto, se aseguran cosas mínimas como ventaja en el juego aéreo, alcance más largo en la defensa del pórtico e intimidación al rival en el juego mental. Esto último lo vimos con uno de los jugadores más altos el pasado lunes. Orlando Gill, arquero de Paraguay, mide 1,99 metros. Su estatura le ayudó a ganar dos duelos en la tanda de penales contra Alemania para la histórica clasificación de la albirroja frente a los teutones. “Confío demasiado en Gill, es muy ágil. Además, su físico le ayuda a imponerse a los rivales”, afirmó en rueda de prensa Gustavo Alfaro, DT de Paraguay. Otro caso de éxito en los penales en la Copa del Mundo es el marroquí Yassine Bono, quien fue la figura el pasado lunes contra Países Bajos. No fue la primera vez que esto sucedía con el árabe. También fue figura en la tanda desde los 11 pasos ante España en 2022.

Justamente, el jugador más alto de la Copa del Mundo es otro guardavallas; se trata del portero suplente de República Checa, Florian Wiegele, quien mide 2,05 metros y superó a Andries Noppert (2,03 m) como el más alto en la historia del torneo. Con 2,01 m aparece Álvaro Montero. El portero oriundo de El Molino, La Guajira, es el único colombiano en el top 5 de los más espigados de la cita mundial. El cafetero no suma minutos con la Tricolor. Jugadores como Darn Burn, defensor inglés, y el delantero austriaco Sasa Kalajdzic son dos de los que más disfrutan de su altura (2,01 m) como futbolistas de campo.

Mediocampo: hogar de los bajos