La estatura también juega: de los 2,05 m de Wiegele a los 1,60 de Yanis, estos son los jugadores más altos y más bajos del Mundial 2026

En ocasiones, la estatura en el fútbol es un dato de menor relevancia, pero esto cambia dependiendo de la posición de cada uno de los jugadores. Por ejemplo, no es igual de funcional ser alto para un arquero, defensor central o centro delantero que para un volante de creación, extremo o lateral.
A la Copa del Mundo llegan futbolistas de diversos biotipos, entre ellos unos más altos o bajos que otros, pero existe en cada extremo un grupo que lidera la estadística. Estos son unos de los jugadores que marcan diferencia con su estatura, ya sea mucha o poca.