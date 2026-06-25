Video | Ellyes Skhiri marca el segundo autogol más rápido de los mundiales en partido contra Países Bajos

La jornada del jueves en el Mundial ha sido de celebraciones rápidas y en el duelo entre Túnez y Países Bajos se presentó el segundo autogol más rápido en la historia de los mundiales.

Se dio a través de Ellyes Skhiri de Túnez, quien marcó autogol a los 141 segundos, que lo convierten en el segundo más rápido en la historia de los mundiales, ya que el primero es el que marcó Sead Kolašinac de Bosnia-Herzegovina, ante Argentina en el Mundial de Río de Janeiro 2014, que fue a los 129 segundos.

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El autogol de Skhiri es el noveno que tiene este Mundial, y que lo convierte en una de las copas del mundo con más registros de goles en propia puerta, superado únicamente por Rusia, donde se anotaron 12.

Norteamérica ya registra nueve y tan solo se ha disputado la fase de grupos, que cierra este sábado y, por ello, se podrían presentar muchos más, pues, luego del cierre de la fase de grupos, se disputarán cuatro fases más antes de la final: dieciseisavos, octavos, cuartos y semifinales.