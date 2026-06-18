Con goleada, expulsiones y una grave lesión, Canadá venció 6-0 a Catar y ganó el primer partido en su historia mundialista

Canadá quedó este jueves 18 de junio en el umbral de los dieciseisavos del Mundial de Norteamérica 2026 al propinar una demoledora goleada 6-0 a Catar, siendo su primer triunfo en la historia del torneo, pero perdió al mediocampista Ismaël Koné por una escalofriante lesión. Le puede interesar: Consternación en Vancouver: Ismaël Koné, de Canadá, salió gravemente lesionado tras una falta de Catar; así quedó en video Jonathan David hizo un triplete, con goles en los minutos 29, 45+3 y 90+2, para liderar la avasalladora victoria del equipo entrenado por el estadounidense Jesse Marsch, en Vancouver, por la segunda fecha del Grupo B.

Jonathan David fue el héroe de la noche con Canadá. FOTO: Fifa

Cyle Larin (16’), Nathan-Dylan Saliba (64’) y Mohamed Naceur Almanai (75’), en propia puerta, firmaron los otros tantos. Los coanfitriones quedan al frente de la serie junto a Suiza, con cuatro puntos cada uno, y virtualmente clasificados a la segunda ronda. Con Bosnia-Herzegovina y Catar con apenas un punto cada una, solo un desastre evitaría el pase de Canadá. Ya ganó el enfrentamiento directo con Catar, primer criterio de desempate en las llaves.

Y es que, al haber empatado 1-1 en su debut con los bosnios, un eventual desempate a puntos sería resuelto por la diferencia de goles, ampliamente a su favor (+6 por -3). Catar acabó con nueve hombres, por las expulsiones de Homam Al-Amin (32’) y Assim Madibo (53’), en este último caso por la falta en la que Koné sufrió una grave fractura en la pierna izquierda.

¿El Messi de Canadá? Jonathan David desplegó su fútbol e hizo triplete

La dupla de delanteros de Canadá, David y Larin, destrozó a Catar. Larin, quien había anotado en el estreno, abrió el marcador al aprovechar un rebote del portero tras un disparo de David. Poco después, David inició su particular festival, en el que se convirtió en el segundo futbolista con un triplete en Norteamérica 2026, después del crack Lionel Messi.

El 10 de Argentina lo hizo en el triunfo 3-0 de los campeones del mundo ante Argelia en el Grupo J, una actuación con la que igualó el récord del alemán Miroslav Llose, con 16 tantos, como máximo artillero histórico de los mundiales. La primera expulsión catarí inclinó aún más la balanza. Al borde del descanso, David volvió a marcar tras un cabezazo de Larin que había sido detenido por el arquero Mahmud Abunada. Y aún tenía cosas que decir.

El lunar de la goleada: grave lesión de Koné y lágrimas de sus compañeros

La lesión de Koné puso el punto triste y preocupante al inédito y abultado triunfo mundialista de Canadá contra Catar. Abandonó el campo en camilla, mientras compañeros como el mismo David rompían en llanto. Una pequeña reunión de grupo, con todos los jugadores canadienses abrazados en círculo, se produjo antes de reanudar el juego tras el doloroso incidente.