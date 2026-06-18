Con goleada, expulsiones y una grave lesión, Canadá venció 6-0 a Catar y ganó el primer partido en su historia mundialista

Canadá quedó este jueves 18 de junio en el umbral de los dieciseisavos del Mundial de Norteamérica 2026 al propinar una demoledora goleada 6-0 a Catar, siendo su primer triunfo en la historia del torneo, pero perdió al mediocampista Ismaël Koné por una escalofriante lesión.
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Jonathan David hizo un triplete, con goles en los minutos 29, 45+3 y 90+2, para liderar la avasalladora victoria del equipo entrenado por el estadounidense Jesse Marsch, en Vancouver, por la segunda fecha del Grupo B.