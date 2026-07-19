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Tras 16 años, una final del Mundial vuelve a tener un expulsado: Enzo Fernández vio la roja en Nueva York

El partido de la final se fue al tiempo extra, luego del empate 0-0 en el tiempo reglamentario.

  • El jugador Enzo Fernández de Argentina es expulsado por doble amarilla, tras cometer una falta descalificadora a au Cubarsí. FOTO GETTY
    El jugador Enzo Fernández de Argentina es expulsado por doble amarilla, tras cometer una falta descalificadora a au Cubarsí. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 48 minutos
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La final entre España y Argentina ha sido muy disputada, los sudamericanos han apelado a lo que mejor hacen la garra, la lucha, moler a sus rivales, algo que puede ser un arma de doble filo y precisamente por ese estilo de juego, fue que los dirigidos por Lionel Scaloni se quedaron con un hombre menos.

La razón, es que Enzo Fernández quien tenía amarilla, desde el minuto 82 y a los 90+3 cometió una falta temeraria contra Pau Cubarsí y por ello, el árbitro Slavko Vinčić le mostró la segunda amarilla y fue expulsado del campo.

De acuerdo con lo expuesto en la transmisión oficial del juego por el título, desde 2010 no se presentaba una expulsión en el juego por el título.

En 2010 la expulsión se dio en el duelo entre España y Países Bajos, cuando el neerlandés John Heitinga, recibió doble tarjeta amarilla durante la prórroga (minuto 109) en la final de la Copa del Mundo disputada el 11 de julio de 2010.

Heitinga vio la primera tarjeta en el minuto 57 y la segunda, que conllevó a su expulsión, por una dura falta sobre Andrés Iniesta, dejando a su selección con uno menos. Precisamente Iniesta marcaría a los 116 minutos para el título de los españoles en el Mundial disputado en Sudáfrica.

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