Tras 16 años, una final del Mundial vuelve a tener un expulsado: Enzo Fernández vio la roja en Nueva York

La final entre España y Argentina ha sido muy disputada, los sudamericanos han apelado a lo que mejor hacen la garra, la lucha, moler a sus rivales, algo que puede ser un arma de doble filo y precisamente por ese estilo de juego, fue que los dirigidos por Lionel Scaloni se quedaron con un hombre menos.

La razón, es que Enzo Fernández quien tenía amarilla, desde el minuto 82 y a los 90+3 cometió una falta temeraria contra Pau Cubarsí y por ello, el árbitro Slavko Vinčić le mostró la segunda amarilla y fue expulsado del campo.