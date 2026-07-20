Murió el futbolista inglés Kevin Keegan, dos veces ganador del Balón de Oro en los 70’s

El mítico exfutbolista y exentrenador inglés Kevin Keegan, doble Balón de Oro en 1978 y 1979, falleció víctima de un cáncer a los 75 años, anunció el lunes su familia. Había sido diagnosticado con un cáncer en fase cuatro y se sometió a un tratamiento en enero. “Con una inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a los 75 años”, anunció la familia del exfutbolista en un comunicado. Hijo de un minero y apodado “Super Ratón”, en referencia al dibujo animado, nació en la pequeña localidad de Armthorpe (Yorkshire) en 1951 y fue considerado uno de los mejores atacantes de su generación: Keegan ganó la Copa de Europa con el Liverpool en 1977, además de tres campeonatos de Inglaterra.

También representó en 63 ocasiones a los Three Lions (selección de Inglaterra), entre 1972 y 1982. “Su espíritu indomable y su notable contribución estarán para siempre grabados en nuestra historia, y su legado se mantendrá vivo”, reaccionó el Liverpool en la red social X. Este mismo mes de julio, el Liverpool eligió a los 100 mejores jugadores de su historia, y Keegan fue elegido en el puesto 14. Su título continental con los Reds, en la llamada entonces Copa de Campeones de Europa (actual Liga de Campeones), fue su dorada despedida del club Red, antes de unirse a los 26 años al Hamburgo, en 1977.

¿Ídolo también en Hamburgo y Newcastle?

Fue en Alemania donde sus actuaciones le valieron ser elegido Balón de Oro en 1978 y 1979, conquistando de paso la Bundesliga que puso fin a la sequía de 19 años en Hamburgo. “Descansa en paz, Super Ratón”, dijo el Hamburgo en reconocimiento al que considera “un icono del fútbol inglés”. A punto estuvo de alcanzar también la gloria europea, pero el club alemán perdió la final de la Copa de Europa de 1980 contra el Nottingham Forest.

Después de su paso por Alemania regresó a Inglaterra, dos años con el Southampton y otros dos en Newcastle, donde colgó las botas. “Estamos devastados por la noticia del fallecimiento de Kevin Keegan, una de las figuras más icónicas, influyentes y profundamente queridas de la historia de nuestro club”, reaccionó el Newcastle en la red social X, valorando la “clase mundial” que aportó como jugador y su capacidad para “encender la ciudad” como entrenador. Como entrenador condujo al Newcastle al ascenso a Premier League en 1993 y estableció a las Urracas como uno de los equipos punteros, llegando a terminar en segunda posición en 1996.

¿Cómo le fue en su carrera como entrenador?

También entrenó al Fulham antes de dar el salto al banquillo de la selección inglesa, a la que dirigió en 1999 y 2000. Tras esa breve experiencia, entrenó al Manchester City durante cuatro años, y terminó su carrera como entrenador con un último breve paso por Newcastle en 2008, que no fue exitoso.