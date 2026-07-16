¿Debió ser expulsado? La jugada de Enzo Fernández que desató la polémica en la semifinal del Mundial

Cada partido de Argentina parece dejar una polémica, y la semifinal del Mundial de Norteamérica frente a Inglaterra no fue la excepción. El centrocampista Enzo Fernández quedó en el centro del debate por una acción que, para muchos, debió costarle la expulsión apenas comenzaba el compromiso.
La jugada ocurrió cuando apenas transcurrían tres minutos en el estadio de Atlanta. En la disputa de un balón, Fernández impactó con su brazo la zona de la nuca del mediocampista inglés Elliot Anderson, situación que rápidamente se viralizó en redes sociales y abrió una fuerte discusión sobre la decisión arbitral.