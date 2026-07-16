Diosdado Cabello: cómo pasó de ser buscado por EE. UU. a colaborar con Washington

Hasta hace unos meses, Diosdado Cabello era uno de los rostros más visibles del chavismo y uno de los principales objetivos de Estados Unidos. Sobre él pesa una recompensa de 25 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado, además de acusaciones por presunto narcotráfico, corrupción y violaciones a los derechos humanos. Según un reportaje publicado por The New York Times, el actual ministro del Interior venezolano se ha convertido en una pieza clave dentro del nuevo escenario político que surgió tras la caída de Nicolás Maduro, incluso colaborando de manera directa con funcionarios del gobierno estadounidense, el mismo que durante años impulsó sanciones y procesos judiciales en su contra. El cambio quedó en evidencia durante las últimas semanas, cuando diplomáticos y altos mandos militares de Estados Unidos fueron vistos compartiendo reuniones y actos públicos con Cabello, en medio de las labores de atención por los dos terremotos que golpearon a Venezuela.

En uno de esos encuentros, John Barrett, jefe de la representación diplomática estadounidense en Caracas, saludó al dirigente chavista con un apretón de manos y un gesto de cercanía. Al día siguiente, generales estadounidenses participaron en otra reunión con Cabello para coordinar acciones relacionadas con la emergencia. Lea más: Juez en EE. UU. ordena a Nicolás Maduro y otros líderes chavistas pagar 314 millones de dólares Las imágenes contrastan con la posición que Washington mantuvo durante años frente al considerado uno de los hombres más poderosos del chavismo. Para The New York Times, este giro representa uno de los cambios políticos más inesperados tras la intervención militar ordenada por el presidente Donald Trump en enero de 2026, operación que terminó con la salida de Nicolás Maduro del poder y modificó completamente el panorama político venezolano.

Washington apostó por la continuidad de parte del chavismo

Lejos de desmontar por completo la estructura del antiguo régimen, Estados Unidos optó por una estrategia distinta: trabajar con algunos de los funcionarios que integraban el círculo de poder de Maduro para garantizar la estabilidad del país durante la transición. Esa decisión permitió que varios dirigentes chavistas conservaran posiciones de influencia dentro del nuevo esquema de gobierno respaldado por Washington. Entre ellos figura Cabello, quien permaneció al frente del Ministerio del Interior y asumió un papel relevante en la coordinación de asuntos de seguridad, orden público y respuesta ante emergencias nacionales. Lea aquí: Horas antes de los terremotos, Venezuela supo que su deuda llegó a 240 mil millones de dólares El reportaje señala que, en la práctica, Estados Unidos ha privilegiado la gobernabilidad por encima de un relevo completo de las figuras del chavismo, una decisión que ha despertado críticas tanto dentro como fuera de Venezuela. Mientras algunos sectores consideran que mantener a funcionarios con experiencia facilita la transición y reduce el riesgo de una confrontación interna, otros cuestionan que dirigentes señalados durante años por Washington continúen ocupando cargos estratégicos. La cooperación se hizo aún más visible después de los terremotos que sacudieron varias regiones venezolanas el mes pasado. La administración estadounidense envió ayuda humanitaria, equipos de rescate y centenares de militares para apoyar las labores de atención de la emergencia, operaciones en las que funcionarios estadounidenses terminaron trabajando de manera coordinada con altos representantes del antiguo chavismo. Entre ellos estaba Cabello.

Las acusaciones siguen vigentes

El acercamiento entre ambas partes no significa que hayan desaparecido los procesos abiertos contra el dirigente venezolano. De acuerdo con The New York Times, Cabello continúa figurando entre las personas más buscadas por el Departamento de Estado, que mantiene vigente la recompensa de 25 millones de dólares por información que permita su captura o condena. Además, fiscales estadounidenses lo vinculan con un caso de narcotráfico presentado originalmente contra Nicolás Maduro.

Esta sería la circular por parte del Gobierno de Estados Unidos a Diosdado Cabello. FOTO: Departamento de Estado.

Según la acusación citada por el diario, Cabello habría participado en la coordinación del envío de más de cinco toneladas de cocaína desde territorio venezolano. A ello se suman las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos durante la primera administración Trump por presuntos hechos de corrupción, así como los señalamientos de organismos internacionales sobre su presunta responsabilidad en la persecución de opositores políticos. Lea aquí: ¿Por qué EE. UU. no capturó a Diosdado Cabello y Vladimir Padrino? Marco Rubio dio explicación clave El dirigente también enfrenta investigaciones en Chile, donde la Fiscalía lo señala de haber ordenado el asesinato, en 2024, del exmilitar venezolano y opositor Ronald Ojeda, quien fue secuestrado y posteriormente hallado muerto en Santiago. Pese a ese panorama judicial, Cabello continúa desempeñando un papel central dentro del nuevo equilibrio de poder que hoy gobierna Venezuela.

De chavista a intermediario de los Estados Unidos

Uno de los aspectos que más llama la atención del reportaje de The New York Times es el cambio en el discurso y la imagen pública de Diosdado Cabello desde la salida de Nicolás Maduro del poder. Siga leyendo: Alex Saab “no tiene nacionalidad venezolana”: Cabello tras deportación hacia EE.UU. Durante años fue uno de los dirigentes más combativos contra Estados Unidos. Sus discursos estuvieron marcados por fuertes críticas al “imperialismo” y constantes advertencias sobre una eventual intervención militar estadounidense en Venezuela. Incluso, meses antes de la operación que terminó con la captura de Maduro, llegó a asegurar que una incursión de Washington convertiría al país en “otro Vietnam”.

De acuerdo con personas cercanas al dirigente consultadas por el diario estadounidense, Cabello entendió que su permanencia en el nuevo orden político dependía de demostrar que podía ser útil para los intereses de Washington y convertirse en un factor de estabilidad para el país. Ese giro también se ha reflejado en su imagen. Atrás quedaron las tradicionales camisas rojas y la retórica confrontacional que lo caracterizaron durante buena parte de su carrera política. En los últimos meses ha aparecido con una vestimenta más sobria y ha promovido públicamente la cooperación entre las fuerzas de seguridad venezolanas y las estadounidenses.

Una figura necesaria para la transición del poder

Aunque Nicolás Maduro ya no está en el poder, buena parte de la estructura del chavismo continúa ocupando posiciones estratégicas. Según el reportaje, el poder en Venezuela está concentrado actualmente en un grupo integrado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez; el presidente del Congreso, Jorge Rodríguez, y Diosdado Cabello, quienes durante años fueron algunos de los colaboradores más cercanos del exmandatario. Conozca: Qué ha pasado en Venezuela con Delcy Analistas citados por The New York Times describen este esquema como un “triunvirato”, en el que cada uno cumple funciones específicas para garantizar la gobernabilidad durante la transición. Mientras Delcy Rodríguez lidera el Ejecutivo y Jorge Rodríguez mantiene el control político del Parlamento, Cabello conserva influencia sobre las fuerzas militares, los organismos de seguridad y distintos grupos armados afines al chavismo.

Analistas consideran que Diosdado Cabello integra el grupo de dirigentes que concentra el poder en Venezuela junto a Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez tras la salida de Nicolás Maduro. FOTO: AFP.

Esa capacidad de interlocución, especialmente con los cuerpos de seguridad, ha sido uno de los factores que explican por qué Washington decidió mantenerlo dentro del nuevo esquema de gobierno. Según el diario, uno de los principales objetivos de la administración Trump era evitar un vacío de poder que pudiera derivar en enfrentamientos internos o en una escalada de violencia después de la caída de Maduro. En ese contexto, Cabello pasó de ser considerado un enemigo de Estados Unidos a convertirse en un interlocutor necesario para mantener la estabilidad.

Su influencia también alcanza a las fuerzas armadas y grupos irregulares

El reportaje sostiene que Cabello mantiene una importante capacidad de influencia sobre sectores de las Fuerzas Armadas venezolanas y sobre grupos paramilitares que históricamente respaldaron al chavismo. Tras la captura de Maduro, algunas de estas organizaciones realizaron demostraciones de fuerza, aunque posteriormente disminuyeron su actividad. Según analistas consultados por The New York Times, ello obedecería, en parte, a instrucciones del propio Cabello para evitar una escalada del conflicto.

El dirigente también estaría buscando fortalecer su posición política hacia el futuro. Fuentes cercanas al gobierno venezolano indicaron al diario que Cabello impulsa la proyección política de su hija, Daniella Cabello, actual ministra de Turismo, como una eventual candidata del oficialismo para futuras elecciones.

Además, Cabello también estaría intentando consolidar su imagen ante Washington mediante operaciones de seguridad. En junio, según el reportaje, unidades especiales venezolanas realizaron una incursión para capturar a alias ”Niño Guerrero”, señalado como uno de los máximos líderes del Tren de Aragua y buscado por Estados Unidos. De acuerdo con las fuentes consultadas por el periódico, Cabello esperaba demostrar su capacidad para colaborar con la estrategia estadounidense contra el crimen organizado. Entérese: Diosdado Cabello y su historia sin fin en el régimen venezolano, ¿qué pasará con él? Sin embargo, la operación no tuvo el desenlace esperado. Horas después, el presunto cabecilla del Tren de Aragua murió durante un ataque ejecutado por un dron estadounidense, según la versión publicada por The New York Times.

¿Diosdado Cabello podrá mantenerse en el poder?

Pese al protagonismo que ha adquirido dentro del nuevo panorama político venezolano, la situación de Diosdado Cabello sigue siendo frágil. Las acusaciones judiciales, las sanciones internacionales y la recompensa ofrecida por Estados Unidos continúan vigentes, mientras la política de Washington sobre su caso no ha sido modificada oficialmente. Incluso, funcionarios estadounidenses han reiterado que las investigaciones abiertas en su contra permanecen activas. Para The New York Times, esa es la principal contradicción del momento que vive Venezuela.

El mismo hombre que durante años fue presentado por Estados Unidos como uno de los principales símbolos del aparato chavista hoy aparece coordinando acciones con diplomáticos y militares estadounidenses, gracias a un equilibrio político construido tras la caída de Nicolás Maduro. No obstante, el diario advierte que ese escenario podría cambiar si Washington modifica su estrategia para Venezuela o si el nuevo reparto del poder dentro del país vuelve a alterarse.

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