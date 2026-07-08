Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Erling Haaland relanza la canción de su adolescencia tras brillar en el Mundial 2026: así suena el remix

Después de convertirse en una de las grandes figuras del Mundial 2026, Erling Haaland volvió a sorprender fuera de las canchas.

  • El delantero Erling Haaland revivió una faceta poco conocida de su adolescencia al relanzar, junto al DJ Kygo, una nueva versión del rap que grabó hace casi una década. FOTO: tomada de Instagram vía Erling Haaland, X en @ErlingRoIe.
    El delantero Erling Haaland revivió una faceta poco conocida de su adolescencia al relanzar, junto al DJ Kygo, una nueva versión del rap que grabó hace casi una década. FOTO: tomada de Instagram vía Erling Haaland, X en @ErlingRoIe.
El Colombiano
El Colombiano
08 de julio de 2026
bookmark

Erling Haaland, el delantero de Noruega, que suma siete anotaciones en cinco partidos y ha sido una de las grandes figuras del torneo, también volvió a convertirse en tendencia por una faceta poco conocida: la música.

Todo comenzó cuando en redes sociales resurgió un video grabado hace casi diez años en el que un joven Haaland aparecía rapeando junto a sus amigos en una canción inspirada en el exitoso DJ noruego Kygo. El tema, titulado ”Kygo jo”, fue publicado en 2016 bajo el nombre de Flow Kingz Feat Lyng e incluía incluso un videoclip en el que los adolescentes mostraban coreografías y escenas de su vida cotidiana.

El video se viralizó durante el Mundial y llegó hasta el propio Kygo, quien lanzó una promesa que rápidamente captó la atención de millones de aficionados: si Haaland lograba marcar contra Brasil en los octavos de final, produciría un remix actualizado de aquella canción.

@cabzyprodz_ Kygo Jo- Flow Kingz #haaland #flowkingz #cabzyprodz #football ♬ original sound - [Cabz]

El reto no tardó en cumplirse. El atacante anotó un doblete frente a la selección brasileña y condujo a Noruega hasta los cuartos de final, desatando la euforia entre los aficionados. Fiel a su palabra, Kygo trabajó en una nueva versión del tema, permitiendo que Haaland reviviera uno de los proyectos más curiosos de su adolescencia.

El relanzamiento ha sido recibido con entusiasmo en redes sociales, donde miles de seguidores celebran que el goleador muestre una faceta diferente a la del futbolista competitivo que domina las áreas rivales. Su espontaneidad y sentido del humor ya lo habían convertido en uno de los personajes más queridos del Mundial, y ahora la música ha reforzado esa imagen.

Lea más: Erling Braut Haaland, el gran “Androide” que guía a los vikingos; esta es su historia

Aunque muchos asocian el nombre de Haaland con la popular canción ”Haaland (Ha Ha Ha)”, creada por aficionados del Manchester City y convertida en un himno para sus seguidores, esta vez el protagonista interpreta una composición propia nacida mucho antes de alcanzar la élite del fútbol.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué canción relanzó Erling Haaland tras el Mundial 2026?
Erling Haaland relanzó ”Kygo jo”, un rap que grabó en 2016 junto a sus amigos cuando formaban el grupo Flow Kingz Feat Lyng. La nueva versión fue producida por el DJ noruego Kygo después de una promesa hecha durante el Mundial.
¿Por qué Kygo decidió hacer un remix de la canción de Erling Haaland?
Kygo prometió producir un remix si Haaland anotaba contra Brasil en los octavos de final del Mundial 2026. El delantero cumplió el reto al marcar dos goles y clasificar a Noruega a los cuartos de final, por lo que el DJ decidió cumplir su palabra.
¿La canción que relanzó Haaland es la misma que “Haaland (Ha Ha Ha)”?
No. ”Kygo jo” es una canción interpretada por el propio Haaland junto a sus amigos. En cambio, ”Haaland (Ha Ha Ha)” fue creada por aficionados y se hizo popular entre los seguidores del Manchester City y de la selección de Noruega.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos