Erling Haaland relanza la canción de su adolescencia tras brillar en el Mundial 2026: así suena el remix

Erling Haaland, el delantero de Noruega, que suma siete anotaciones en cinco partidos y ha sido una de las grandes figuras del torneo, también volvió a convertirse en tendencia por una faceta poco conocida: la música.

Todo comenzó cuando en redes sociales resurgió un video grabado hace casi diez años en el que un joven Haaland aparecía rapeando junto a sus amigos en una canción inspirada en el exitoso DJ noruego Kygo. El tema, titulado ”Kygo jo”, fue publicado en 2016 bajo el nombre de Flow Kingz Feat Lyng e incluía incluso un videoclip en el que los adolescentes mostraban coreografías y escenas de su vida cotidiana.

El video se viralizó durante el Mundial y llegó hasta el propio Kygo, quien lanzó una promesa que rápidamente captó la atención de millones de aficionados: si Haaland lograba marcar contra Brasil en los octavos de final, produciría un remix actualizado de aquella canción.