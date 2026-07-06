Erling Braut Haaland, el gran “Androide” que guía a los vikingos; esta es su historia

De la ciudad de Leeds, Inglaterra, surgió un niño que creció con alma vikinga gracias a la nacionalidad noruega de su padre, Alf-inge “Alfie” Haaland. Fue puesto por nombre Erling, creció en el Reino Unido, pero durante su infancia, su progenitor volvió al país escandinavo para formar una escuela de fútbol tras no poder jugar más como profesional por una lesión en la rodilla. El fútbol, ese deporte que tantas alegrías le brindó a Alfie y a su familia, se convertiría rápidamente en la pasión del pequeño Erling Braut Haaland. Ese Braut que muchos conocen y asocian como su segundo nombre es realmente el apellido de su madre, Marita Braut, quien fue atleta profesional, múltiple campeona en heptatlón y es la responsable de la disciplina de Erling. Conozca: Desde la realeza hasta las calles de Noruega: así se festejó el paso de los vikingos a cuartos de final

El hombre detrás del Androide

Corría el año 2019, específicamente el 30 de mayo, y mientras el mundo se preparaba para la final de la Champions League entre Tottenham y Liverpool, el nombre de Erling Haaland se volvía tendencia luego de marcarle 9 goles a Honduras por la fase de grupos del Mundial Sub-20 en Polonia, un récord que sigue vigente hasta hoy. Rápidamente el Red Bull Salzburgo de Austria, club que le fichó a inicios de 2019 desde el Molde noruego, empezó a negociar con los clubes más importantes del fútbol europeo. En enero de 2020, el Borussia Dortmund se hizo con los servicios del joven goleador y el resto es historia.

Haaland hacía goles cada fin de semana en la Bundesliga, ni la pandemia pudo frenarlo. Las noches de MVP en la Champions League eran cada vez más comunes, pero todo esto solo generó en él una obsesión de convertirse en un “killer” indomable, capaz de darle gloria deportiva a su país y llegar más alto en el fútbol. Lo que más impactó en ese momento del Erling Haaland, de 20 años, fue la capacidad para sobrellevar en sus hombros el ataque de uno de los clubes más importantes del mundo y la obligación, junto a Martin Ødegaard, de liderar el proyecto de la selección noruega para el futuro, frutos que hoy se pueden observar.

Para entender mejor la mentalidad ganadora del “Androide”, EL COLOMBIANO consultó al profesional en psicología deportiva de alto rendimiento, Luis Sosa, quien entiende a Haaland como un hombre capacitado para los grandes momentos y con suma autoconfianza. “Mantiene una mentalidad competitiva permanente, alguien que piensa en finalizar, aprovechar las oportunidades, con autoconfianza y presenta una simplicidad cognitiva importante que le ayuda a decidir rápido. Por último, tiene tolerancia al error, lo cual es fundamental en el alto rendimiento”, afirmó el especialista antioqueño. Estas cualidades llevaron a Pep Guardiola a obsesionarse con Erling y, en verano de 2022, el Manchester City (club que dirigía el catalán) le fichó por 150 millones de euros, un movimiento que rompió el mercado ese año y que se hizo con una sola misión: ganar la Liga de Campeones. Desde de que llegó al Etihad Stadium, muchos pensaron que era la ficha que le faltaba a los Sky Blues para conseguir el torneo europeo, lo cual fue así. Haaland anotó 12 goles en 11 partidos del campeonato continental y guio, junto a sus compañeros y Guardiola, al City por su primera Champions. “No se esconde, tiene la capacidad de ponerle el pecho a cualquier situación sin abrumarse”, culminó Sosa. Lea también: “Se parece más a Haaland que Haaland”: los memes que hacen viral a la hermana del goleador noruego

Destinado al gol

Ser un “romperredes” es algo que el vikingo lleva en su naturaleza, sin embargo, existían aspectos del juego que debía y debe mejorar. Uno de esos detalles que le impidieron en su momento marcar más goles y superar las defensas rivales con relativa facilidad era su poca masa corporal. Cuando inició en el Borussia Dortmund (BVB), subió considerablemente su peso, no por sobrepeso, sino que aumentó el músculo, ese que le ayuda a sacar ventaja hoy día, tal como lo vemos en el roce cuerpo a cuerpo con los defensores centrales que le marcan en el Mundial. Haaland pesa actualmente 94 kg, casi perfecto para sus 1,95 metros de estatura. Si a ese físico prodigioso se le suman características como la excelsa definición en tierra y aérea, más la capacidad para moverse en el área, se entiende por qué tiene los registros que impresionan hoy en día. Juan José Peláez, exdirector técnico antioqueño, dice que “Haaland se sabe mover. Sabe en qué lugares su cuerpo le puede ganar al defensa, mete el cuerpo correctamente y maneja el juego en el área de forma correcta con su talla”. Esa inteligencia en el movimiento con y sin balón lo llevó a marcar 27 goles en 29 partidos en el Salzburgo, 86 en 89 presencias con el BVB y 64 en 54 oportunidades que vistió la camiseta de la selección de Noruega. Entérese: Ella es Isabel Haugseng Johansen, la novia del goleador de Noruega Erling Haaland: ¿es colombiana?

Erling, con goles, eficacia, inteligencia y mucha fortaleza física y mental, llevó el apellido de su padre nuevamente a la élite del fútbol. En 1998, Alfie Haaland fue parte del equipo noruego que le ganó a Brasil en fase de grupos y 28 años después, su hijo, el chico que soñó con ser músico, repitió la historia haciendo lo que mejor sabe, hacer goles. ¡Un androide suelto en Norteamérica! De la mano de Haaland, Noruega eliminó a Brasil; vea aquí los goles

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