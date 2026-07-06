Erling Braut Haaland, el gran “Androide” que guía a los vikingos; esta es su historia

De la ciudad de Leeds, Inglaterra, surgió un niño que creció con alma vikinga gracias a la nacionalidad noruega de su padre, Alf-inge “Alfie” Haaland. Fue puesto por nombre Erling, creció en el Reino Unido, pero durante su infancia, su progenitor volvió al país escandinavo para formar una escuela de fútbol tras no poder jugar más como profesional por una lesión en la rodilla.
El fútbol, ese deporte que tantas alegrías le brindó a Alfie y a su familia, se convertiría rápidamente en la pasión del pequeño Erling Braut Haaland. Ese Braut que muchos conocen y asocian como su segundo nombre es realmente el apellido de su madre, Marita Braut, quien fue atleta profesional, múltiple campeona en heptatlón y es la responsable de la disciplina de Erling.
Conozca: Desde la realeza hasta las calles de Noruega: así se festejó el paso de los vikingos a cuartos de final