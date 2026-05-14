EE. UU. flexibiliza requisitos de visa para el Mundial: ¿Quiénes pueden evitar la fianza de hasta 15.000 dólares?

Estados Unidos anunció que flexibilizará el sistema de pagos de fianza de los solicitantes de visado para determinados aficionados que deseen viajar al país con motivo del Mundial de fútbol, que empieza en junio.

El gigante norteamericano ha empezado a exigir a personas de 50 países en desarrollo la entrega de entre 5.000 y 15.000 dólares para obtener un visado estadounidense, reembolsables una vez que regresen a su país. La iniciativa se enmarca dentro de una de las numerosas iniciativas del presidente Donald Trump para endurecer la política migratoria.

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El Departamento de Estado dijo que eximiría de estos depósitos a los miembros de las selecciones que compitan en los partidos del Mundial en Estados Unidos.

También a los hinchas de los países participantes que ya tengan entradas y se hayan inscrito en un sistema prioritario creado para los visados.

“Seguimos comprometidos con reforzar las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos y, al mismo tiempo, facilitar los viajes legítimos con motivo del próximo torneo de la Copa del Mundo”, dijo Mora Namdar, subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares.

Afirmó que la administración Trump quiere organizar “la Copa Mundial de la Fifa más grande y exitosa de la historia”.

“El anuncio de hoy del Departamento de Estado de EE. UU. pone de manifiesto una vez más nuestra colaboración continua con el Gobierno de EE. UU. y el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial de la Fifa con el fin de organizar un evento mundial exitoso, sin precedentes e inolvidable”, declaró un portavoz de la Fifa en un comunicado.