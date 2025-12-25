Mundial 2026: Guía y claves para tramitar la visa de Estados Unidos en tiempo récord

“Es vital entender que esto no es una garantía de otorgamiento. Los solicitantes deben superar el filtro de una visa de no inmigrante, donde tienen que justificar lazos fuertes y permanentes con su país de origen (familiares, profesionales, económicos o laborales). El objetivo es demostrar que no tienen intenciones de quedarse de forma definitiva en los Estados Unidos”.

“Es básicamente la posibilidad de que las personas que demuestren tener un ticket para asistir a los eventos del Mundial puedan gestionar el adelanto de su cita consular. Esto se hará a través de un módulo específico del Departamento de Estado y la embajada correspondiente. Normalmente, una cita consular puede tardar entre ocho meses y un año y medio. Con este módulo, las citas se podrán celebrar en un lapso de 6 a 8 semanas, permitiendo que el solicitante cumpla con la fecha del torneo”.

Se ha hablado de un mecanismo para agilizar las visas de quienes asistirán al Mundial de 2026. ¿En qué consiste básicamente este proceso?

Benítez Cañas hace parte de Benme Legal, compañía especializada en servicios legales, enfocados en brindar apoyo integral para asuntos relacionados con la inmigración.

Ante la cercanía del Mundial de Fútbol 2026 , ha surgido una oportunidad excepcional para los aficionados que planean viajar a Estados Unidos. En esta entrevista, Héctor Benítez Cañas, abogado latinoamericano especializado en derecho del entretenimiento, deportivo y propiedad intelectual, con un conocimiento claro en todos los temas de inmigración, explica el nuevo módulo del Departamento de Estado que permitirá adelantar citas consulares y los requisitos para asegurar el ingreso al país norteamericano.

Además del ticket de entrada, ¿qué otros documentos son recomendables llevar a la entrevista?

“Al igual que en cualquier trámite de visa de turista, lo recomendable es tener previsto el itinerario y qué se pretende hacer durante esas semanas. Esto proyecta ante el funcionario que existe una planificación y capacidad económica para cumplir con el viaje. La gran diferencia aquí es que la compra del ticket genera una presunción de que el motivo es realmente turístico y en segundo lugar tienes la posibilidad de adelantar sustancialmente el tiempo, porque lo vas a poder hacer en un lapso no mayor de ocho semanas, según declaraciones del Secretario de Estado”.

¿Por cuánto tiempo se otorgará la estancia para estos viajeros?

“Generalmente, las visas de turista permiten una estancia promedio de seis meses. Sin embargo, para este evento, el oficial de migración podría decidir otorgar un tiempo que cubra solo los eventos del Mundial (dos o tres meses). Esa decisión queda a total discreción del oficial de migración al momento de la llegada a Estados Unidos”.

¿Cómo ve la posición de Colombia frente a este proceso migratorio comparado con otros países de la región?

“Particularmente creo que Colombia se encuentra en una posición favorable y privilegiada, similar a la de cualquier otro país. A diferencia de países con mayores limitaciones como Cuba, Haití o Venezuela, Colombia tiene tratados comerciales y bilaterales sólidos con Estados Unidos. Además, el hecho de que el equipo colombiano clasificara al Mundial refuerza la lógica del viaje para los aficionados”.

¿Existen antecedentes de una medida similar o es algo inédito?

“Hay antecedentes para adelantar citas por emergencias (salud o fallecimientos), pero que se aplique en el marco de un evento deportivo es algo inédito”.

¿Tendrá esta visa un costo adicional por ser procesada con mayor rapidez?

“No, los costos son los mismos. Lo único que cambia es la metodología que permite adelantar la fecha de la cita”.

El módulo para estas citas comienza en enero de 2026. ¿Qué consejo final les da a los aficionados que están por comprar sus entradas?

“El elemento esencial para acceder al módulo es contar con el ticket. Mi recomendación es asegurarse de comprar a través de empresas con credibilidad para evitar falsificaciones. Además, dado que la visa puede ser negada, sugiero manejar con el proveedor del boleto alguna modalidad de reembolso o seguro ante la imposibilidad de viajar por motivos de visado”.

Para quienes ya tienen su visa y planean entrar por México o seguir el calendario de la selección, ¿hay algún inconveniente?

“Si la persona ya tiene su visado legal, no tiene ningún problema por dónde decida entrar. La recomendación de siempre es el sentido común: comportarse adecuadamente y respetar las leyes locales para tener una estadía tranquila”.

