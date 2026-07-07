Video | El increíble gol que falló Jaminton Campaz en la eliminación de Colombia contra Suiza

En medio de un partido que se fue hasta la tanda de penales, la Selección Colombia se despidió del Mundial de Norteamérica 2026 en los octavos de final tras jugar su partido de este martes 7 de julio.
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El Estadio de Vancouver fue el escenario de una eliminación dolorosa ante Suiza en la tanda de penales, pero el destino de la eliminatoria cambió de rumbo mucho antes de los cobros desde el punto blanco, exactamente en el minuto 114 del segundo tiempo del suplementario.