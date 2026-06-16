No solo por Irán: Siguen las críticas a Fifa por trato a jugadores y aficionados en el Mundial 2026

No solo es el acoso y las restricciones que le impuso Estados Unidos a las selecciones de Irán, Costa de Marfil, Sudáfrica y otros países, sino que también los controles han sido abusivos con selecciones como Uruguay.
El técnico de Irán, Amir Ghalenoei, dijo en rueda de prensa que son la selección más oprimida y maltratada del Mundial, empezando por el tema de los viajes que deben hacer para cada compromiso y los excesivos controles que les han hecho en emigración.
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Además, a los aficionados que lograron llegar a Los Ángeles para el duelo de su selección fueron sometidos a abusos policiales, pues además de quitarles las banderas con las que esperaban apoyar a sus jugadores, fueron obligados a salir rápidamente del escenario.
Los jugadores, por su parte, no pudieron ni hacer la debida recuperación, pues tras el juego y la rueda de prensa fueron sacados de inmediato del escenario para que tomaran rumbo a México, donde se han concentrado, tras impedírseles el ingreso y la permanencia en Estados Unidos.