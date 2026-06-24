El Mundial de las figuras: estos son los futbolistas que baten toda clase de récords en Norteamérica 2026

Los grandes escenarios en el fútbol exigen que los mejores jugadores sean quienes aparezcan allí. Y el Mundial de Norteamérica 2026 no le ha quedado grande a la mayoría de las estrellas de la actualidad.
Muchos de ellos se acostumbraron a liderar a sus clubes y marcar diferencia cada fin de semana en las grandes ligas, y ahora ratifican su capacidad en el torneo más prestigioso de la disciplina.
Algunos destacan más que otros, entendiendo que este deporte tiene varias facetas como ataque, defensa o hay quienes se encargan del buen manejo y equilibrio; empero, en este artículo se hablará de los encargados de liderar las estadísticas que le dan vida al espectáculo futbolero: goles y asistencias.
Estas son las cinco grandes figuras que no defraudan en Norteamérica 2026, haciendo valer su reputación dentro del rectángulo verde.