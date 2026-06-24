Daniel Muñoz sorprende al mundo: esto dicen los principales diarios deportivos internacionales

El lateral derecho de la Selección Colombia, Daniel Muñoz, fue elegido como el jugador Michelob Ultra (MVP) del compromiso por la segunda fecha mundialista ante República Democrática del Congo tras darle la victoria al conjunto cafetero con el tanto anotado en el minuto 74 de partido a pase de Juan Fernando Quintero y con una colaboración esencial de Jhon Córdoba aguantando al defensor de Congo.

Muñoz lleva cinco goles con el seleccionado nacional y todos tienen un mismo estilo: pase al ataque del antioqueño y definición como delantero de clase de mundial. Es una marca registrada que se aleja de cualquier casualidad y por eso se convirtió en el referente de ataque de la tricolor en lo que va de Mundial. El gol contra Congo tuvo múltiples reacciones, pero destacó la del propio jugador al decir “esto es de todos”. No se llevó el mérito, solo respondió cómo juega, priorizando el equipo por encima de cualquier cosa.

Entérese: “Hemos perdido la batalla, pero la guerra continúa”: Lumumba Vea conquistó a los hinchas colombianos pese a la derrota del Congo

La locura por el oriundo de Amalfi no se hizo esperar. Diarios de renombre en el fútbol internacional como Olé en Argentina, La Gazzetta Dello Sport en Italia, The New York Times en Estados Unidos o el famoso estadígrafo e historiador de fútbol español MisterChip destacaron con creces lo conseguido por el número del combinado patrio durante los primeros dos compromisos.