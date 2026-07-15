Final del Mundial 2026 tendría un descanso de hasta 30 minutos por show musical de la FIFA

La final del Mundial 2026 podría marcar un antes y un después en la historia del fútbol. La FIFA prepara un cambio que rompería con una tradición de décadas: extender el descanso entre el primer y segundo tiempo hasta cerca de 30 minutos para realizar un espectáculo musical de gran formato, similar al famoso Halftime Show del Super Bowl de la NFL. Aunque el organismo aún no ha confirmado oficialmente la modificación, diversos reportes indican que el entretiempo pasaría de los habituales 15 minutos a un periodo de entre 25 y 30 minutos, con el fin de permitir el montaje, desarrollo y desmontaje del show previsto para la gran final. El evento contará con una larga lista de artistas internacionales. Entre los nombres que ya han sido vinculados al espectáculo aparecen Shakira, Justin Bieber, Burna Boy, Madonna y el grupo surcoreano BTS, además de otros invitados especiales.

Hace unos días, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció la incorporación de Justin Bieber al cartel y aseguró que será “la actuación de 11 minutos más vista de la historia”. Sin embargo, esos 11 minutos de presentación implican un complejo despliegue logístico que requiere instalar y retirar un escenario en el centro del campo, lo que extendería considerablemente el descanso. La idea recuerda al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, donde el show musical se ha convertido en uno de los eventos televisivos más vistos del año. La FIFA busca replicar ese modelo para potenciar el atractivo comercial y el alcance global de la final del Mundial. Conozca: Así será la clausura del Mundial 2026: Robbie Williams, Laura Pausini y Tom Cruise algunas de las estrellas confirmadas No sería la primera vez que el organismo modifica los tiempos de un partido por este motivo. En la final del Mundial de Clubes de este año, disputada también en el MetLife Stadium, el descanso se prolongó durante 24 minutos para permitir las actuaciones de Coldplay, J Balvin, Doja Cat, Tems y Emmanuel Kelly. El reglamento de la FIFA establece que el descanso no debe superar los 15 minutos. No obstante, una cláusula permite aplicar normas o decisiones especiales para el Mundial 2026, lo que abriría la puerta a esta excepción.

La posibilidad ha generado críticas entre analistas, entrenadores y aficionados, quienes consideran que un descanso tan prolongado puede alterar el rendimiento físico de los jugadores y cambiar el desarrollo táctico del encuentro. Lea más: Argentina vs. Inglaterra: los memes que encienden la semifinal del Mundial 2026 Algunos expertos sostienen que equipos con una alta intensidad física podrían verse perjudicados, ya que una pausa de media hora permitiría una recuperación mucho mayor para el rival. Otro de los puntos que genera preocupación es el estado del césped del MetLife Stadium. Además del espectáculo del entretiempo, la FIFA también tiene previsto realizar una ceremonia de clausura sobre el terreno de juego unos 90 minutos antes del inicio del partido, con la participación de artistas como Laura Pausini, Robbie Williams, Tom Cruise y Jennifer Hudson.

El césped híbrido utilizado durante el torneo ya había recibido críticas por parte de futbolistas y entrenadores. Didier Deschamps, seleccionador de Francia, aseguró durante la fase de grupos que el estado del terreno castigaba la musculatura de los jugadores, mientras que Vinícius Jr. también cuestionó la superficie al considerar que dificultaba el ritmo del juego. De confirmarse el cambio, la final del Mundial 2026 no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que también abrirá un debate sobre hasta qué punto el espectáculo y los intereses comerciales pueden transformar uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Bloque de preguntas y respuestas