Final del Mundial 2026 tendría un descanso de hasta 30 minutos por show musical de la FIFA

La final del Mundial 2026 podría marcar un antes y un después en la historia del fútbol. La FIFA prepara un cambio que rompería con una tradición de décadas: extender el descanso entre el primer y segundo tiempo hasta cerca de 30 minutos para realizar un espectáculo musical de gran formato, similar al famoso Halftime Show del Super Bowl de la NFL.
Aunque el organismo aún no ha confirmado oficialmente la modificación, diversos reportes indican que el entretiempo pasaría de los habituales 15 minutos a un periodo de entre 25 y 30 minutos, con el fin de permitir el montaje, desarrollo y desmontaje del show previsto para la gran final.
El evento contará con una larga lista de artistas internacionales. Entre los nombres que ya han sido vinculados al espectáculo aparecen Shakira, Justin Bieber, Burna Boy, Madonna y el grupo surcoreano BTS, además de otros invitados especiales.