Suiza derrotó a Argelia y espera por Colombia o Ghana para los octavos de final del Mundial

Suiza derrotó 2-0 a Argelia en Vancouver (Canadá) y se clasificó para los octavos de final del Mundial de Norteamérica, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Colombia y Ghana, que se disputará este viernes en Kansas City.

El partido apenas tuvo historia: los europeos fueron superiores y se impusieron con los goles de Breel Embolo (10’) y Dan Ndoye (46’).

Suiza alcanza los octavos de final de un Mundial por cuarta ocasión consecutiva, aunque la última vez que superó la instancia fue en 1954, precisamente la edición que estaba planeando.

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La Nati supo golpear al rival en momentos decisivos, al inicio de cada período.

El primer tanto llegó tras una gran jugada individual de Johan Manzambi, uno de los jugadores revelación del torneo, que avanzó con el balón desde la medular a la línea de fondo y su pase atrás lo empujó Embolo a la red.

El segundo llegó en un rechace de la defensa argelina que Ndoye reconoció en la frontal del área y batió a Luca Zidane de un derechazo cruzado pegado a la base del palo.

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Con dos goles abajo en el marcador, el equipo norteafricano trató de reaccionar y tuvo un par de acercamientos peligrosos al arco defendido por Gregor Kobel, pero el portero del Borussia Dortmund apenas tuvo trabajo durante todo el partido.

El castigo para Argelia pudo haber sido mayor, pero Fabián Rieder mandó a las manos de Zidane un remate cuando tenía toda la portería para marcar.