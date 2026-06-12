Francia entrenó con 400 aficionados a cuatro días del debut en el Mundial

La selección de Francia, finalista en Catar 2022, entrenó ante unas 400 personas en las instalaciones de la Universidad de Bentley, en Waltham (Massachusetts), a cuatro días de su debut en el Mundial de Norteamérica 2026 ante Senegal.
De acuerdo con el reglamento de la FIFA, que exige al menos una sesión abierta al público para cada equipo durante la competición, los Bleus llevaron a cabo un entrenamiento ante unas gradas repletas, el único programado por el momento, según la Federación Francesa de Fútbol (FFF).
Entre los espectadores había estudiantes de la universidad, vecinos de Waltham e invitados de la FIFA y del consulado de Francia.