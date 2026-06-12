Francia entrenó con 400 aficionados a cuatro días del debut en el Mundial

La selección de Francia, finalista en Catar 2022, entrenó ante unas 400 personas en las instalaciones de la Universidad de Bentley, en Waltham (Massachusetts), a cuatro días de su debut en el Mundial de Norteamérica 2026 ante Senegal. De acuerdo con el reglamento de la FIFA, que exige al menos una sesión abierta al público para cada equipo durante la competición, los Bleus llevaron a cabo un entrenamiento ante unas gradas repletas, el único programado por el momento, según la Federación Francesa de Fútbol (FFF). Entre los espectadores había estudiantes de la universidad, vecinos de Waltham e invitados de la FIFA y del consulado de Francia.

Bajo un calor sofocante (más de 30 grados), los jugadores al mando de Didier Deschamps disputaron un partido de entrenamiento dividido en dos tiempos de unos diez minutos cada uno en media cancha, antes de terminar la sesión con otro en todo el terreno de juego. Cada encuentro estuvo interrumpido por una pausa de hidratación. También le puede interesar: Prográmese: Catar se enfrenta a Suiza este sábado en Santa Clara, por el Grupo B del Mundial En cuanto al nivel de aplausos, la superestrella y capitán Kylian Mbappé fue el gran vencedor, aunque no destacó especialmente. El entrenamiento, de aproximadamente una hora y media, concluyó con una tanda de disparos a puerta. Los defensas William Saliba y Theo Hernandez, así como el centrocampista Aurélien Tchouameni, no estuvieron presentes.