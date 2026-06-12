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Colombia redujo su desigualdad en 2025; el nivel más bajo de los últimos seis años

La medición a través del coeficiente de Gini reveló que hubo un pico de desigualdad en 2021 y, a partir de ese año, comenzó a descender a nivel nacional.

  • La desigualdad alcanzó su nivel más bajo en seis años en 2026, según el Dane. FOTO: Colprensa
    La desigualdad alcanzó su nivel más bajo en seis años en 2026, según el Dane. FOTO: Colprensa
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
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La desigualdad en Colombia cayó a su nivel más bajo de los últimos seis años, según reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) a través de la medición del coeficiente de Gini, un indicador que mide qué tan desigual es la distribución de los ingresos en el país.

En esta escala, los valores más cercanos a 0 reflejan una mayor igualdad en la distribución de la riqueza, mientras que aquellos que se aproximan a 1 representan mayores niveles de desigualdad.

Lea también: Pobreza monetaria cayó a 28% en 2025: 1,79 millones de personas salieron de esa condición

La entidad presentó una gráfica que muestra la evolución de este indicador entre 2018 y 2025. De acuerdo con los datos, el coeficiente de Gini a nivel nacional alcanzó su punto más alto en 2021 (durante la pandemia), cuando se ubicó en 0,563.

Desde entonces, el indicador comenzó a descender de manera gradual hasta llegar a 0,531 en 2025, la cifra más baja registrada en los últimos seis años.

Desigualdad en Colombia.
Desigualdad en Colombia.

Si se observan las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, la gráfica también muestra un pico de desigualdad en 2021, cuando el coeficiente de Gini alcanzó 0,55. A partir de entonces, el indicador comenzó a descender de forma gradual hasta ubicarse en 0,50 en 2025.

Por su parte, en las otras cabeceras municipales la variación fue menos pronunciada. El indicador alcanzó su nivel más alto en 2020, con 0,51, y posteriormente descendió hasta llegar a 0,48 en 2025.

Pobreza monetaria nacional en 2025

En materia de pobreza monetaria, el Dane informó que la línea de pobreza nacional se ubicó en $482.041 por persona al mes en 2025. Esta cifra equivale un aumento del 4,7 % frente a la línea de pobreza de 2024, que había sido establecida en $460.198.

De acuerdo con lo anterior, si un hogar está compuesto por 4 personas, será clasificado como pobre si el ingreso total del hogar en el año 2025 está por debajo de $1.928.164.

Pobreza en Colombia.
Pobreza en Colombia.

Si la familia vive en las cabeceras este valor es de $2.131.624; si vive en los centros poblados y rural disperso es de $1.240.116; si vive en las trece ciudades y áreas metropolitanas es de $ 2.372.512 y si vive en otras cabeceras es de $1.806.692.

Con información del Dane*

Siga leyendo: Colombia, entre los países con peor desigualdad de ingresos en 2025 junto a Sudáfrica

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