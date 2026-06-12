Julieta Venegas responde a polémica por “La niña futbolista”: ¿por qué la canción mundialista fue tan criticada?

Hace apenas dos semanas se estrenó La niña futbolista, una canción interpretada por la cantante mexicana Julieta Venegas que buscaba promover la inclusión de niñas y adolescentes en el deporte. Sin embargo, lejos de convertirse en un mensaje inspirador rumbo al Mundial de 2026, el tema terminó generando una tormenta de críticas en redes sociales.
La canción fue presentada como parte de una iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura y la Secretaría de las Mujeres de México. Su objetivo era destacar la participación femenina en el fútbol mediante la historia de una niña que sueña con jugar este deporte pese a los prejuicios que enfrenta.