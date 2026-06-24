¿Cómo hace Infantino para estar en casi todos los partidos del Mundial? Este es el costo ambiental de sus viajes

Gianni Infantino, presidente de la FIFA y uno de los principales promotores de un mundial con 48 selecciones, ha hecho un esfuerzo por estar en casi todos los encuentros, estando inclusive hasta en dos partidos por jornada y sorprendiendo al ser captado por las cámaras en los estadios. Esto lo logra gracias a su lujoso jet privado. Esta aeronave ha sido utilizada por el directivo del máximo ente del fútbol para asistir a la mayor cantidad de partidos que la jornada se lo permita. Gracias a esta, Infantino se puede trasladar entre los tres países anfitriones del Mundial. Lea también: ¡Más de un millón de hinchas asistieron a los primeros partidos del Mundial! Presidente de la FIFA agradeció el acompañamiento Para viajar, el presidente de la FIFA usa un Gulfstream G650ER, considerado uno de los aviones ejecutivos más sofisticados y avanzados del mundo. Esta aeronave es facilitada por Qatar Airways, socio comercial y patrocinador del organismo. El jet es capaz de volar más de 13.000 kilómetros sin escalas y alcanzar velocidades de hasta 950 km/h. Además, la cabina está diseñada para vuelos de larga duración, incluyendo espacios de trabajo privados, conectividad permanente y comodidades de alta gama para ejecutivos y jefes de Estado. La aeronave tiene un valor que supera los 65 millones de dólares al salir de fábrica. Su operación tiene un costo estimado de entre 8.000 y 12.000 dólares por hora de vuelo y, respecto al consumo de gasolina, gasta cerca de 490 galones de combustible por hora.

¿Por qué son criticados los viajes de Infantino en su jet en el Mundial?

Para que Infantino pueda cumplir con su “omnipresencia” en los partidos del Mundial, el dirigente ha realizado trayectos que resultan imposibles en vuelos comerciales, como viajar de Los Ángeles a Ciudad de México y luego a Guadalajara en menos de 24 horas. Según su itinerario, solo en los primeros diez días del Mundial, Infantino realizó 14 vuelos, acumulando casi 32.000 kilómetros. Su agenda ha incluido paradas rápidas en Ciudad de México, Guadalajara, Los Ángeles, San Francisco, Vancouver, Seattle, Kansas City, Miami y Houston.

En un mismo día, Infantino estuvo presente en los partidos de Curazao y Países Bajos. Foto: Xinhua

En algunos de estos trayectos, como entre Ciudad de México y sedes en Canadá, el consumo puede superar los 9.000 litros de combustible. Estas cifras han despertado la preocupación de entidades ambientalistas.

Organizaciones como Greenpeace han resaltado que el uso constante de este medio de transporte ha generado una desproporcionada huella ecológica en comparación con un ciudadano promedio. Según las advertencias, en los primeros diez días del Mundial, los vuelos de Infantino emitieron 46 toneladas métricas de CO2, lo cual equivale a cargar más de 3.7 millones de teléfonos celulares al 100% o a 12 veces el promedio anual de emisiones de una persona en México. Los expertos han agregado que una sola hora de vuelo en este avión emite casi lo mismo que una persona promedio en todo un año. Amplíe la noticia: La diferencia de gol pasa a segundo plano: así se define ahora un desempate en la fase de grupos del Mundial 2026

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, constantemente es captado por las pantallas de los estadios, sorprendiendo por estar en casi todos los encuentros. Foto: Xinhua

Para los ambientalistas, hay una hipocresía institucional debido a que la Fifa promueve programas de reducción de emisiones mientras su máximo dirigente utiliza el modo de transporte más contaminante por pasajero. Uno de los que ha liderado esas críticas ha sido John Hocevar, de Greenpeace USA, quien ha señalado a través de un comunicado que poner a los dirigentes en vuelos privados diarios no envía un mensaje de conciencia climática, especialmente cuando jugadores y aficionados enfrentan los estragos del calor extremo durante el torneo.

Asimismo, el geógrafo David Gogishvili ha sostenido que la Fifa ha creado un “problema sistémico” al diseñar un torneo que depende estructuralmente del transporte aéreo, trasladando la carga de carbono a los aficionados y a las regiones anfitrionas.

Se estima que, si el dirigente de la FIFA mantiene su ritmo de viaje, emitirá entre 300 y 500 toneladas de CO2 durante el mundial, lo que equivale a la huella anual de entre 35 y 55 ciudadanos franceses. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El organismo ha justificado que el objetivo de Infantino es “multiplicar presencias” y asistir a la mayor cantidad posible de sedes y partidos cuando el cronograma lo permite. También ha sostenido que, como presidente, necesita cumplir con una agenda que incluye asistir a ceremonias, sostener reuniones con autoridades y representar a la FIFA en los tres países anfitriones. Siga leyendo: ¿Trump entregará el trofeo del Mundial 2026? El nuevo ‘gustico’ que le permitiría Infantino

Preguntas y respuestas