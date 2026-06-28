El ‘piecito’ de Dávinson y otras ocurrencias que se volvieron memes tras la anulación del gol en el Mundial

El cierre del grupo K entre Portugal y Colombia mostró a un combinado cafetero que le compitió al seleccionado comandado por Cristiano Ronaldo en iguales condiciones, al punto de generar las mejores opciones e inclusive marcar un gol que parecía legítimo, pero una decisión del VAR lo anuló.

La polémica acción ocurrió en el minuto 90+1 cuando Juan Fernando Quintero lanzó un centro al área de Portugal. Sobre el segundo palo se levantó el central Dávinson Sánchez para cabecear y marcar lo que significaría el 1-0 a favor de Colombia y ratificaría el primer lugar de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Sin embargo, el juez de línea australiano alzó la bandera alertando sobre un posible fuera de lugar, algo que a simple vista, según las imágenes de la transmisión, no parecía ser. Sin embargo, tras unos segundos de revisión, el VAR le confirmó al central que efectivamente Sánchez estaba adelantado.

No por un cuerpo, ni por una pierna, ni menos por una cabeza. Las imágenes del video asistente de los árbitros mostraban que al parecer el central del Galatasaray estaba adelantado casi que por una uña. La decisión generó indignación en la hinchada colombiana, pero también despertó la creatividad de los internautas en las redes sociales.