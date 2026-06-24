Gustavo Puerta tras el triunfo sobre Congo: “Creamos muchas opciones y conseguimos el resultado”

La Selección Colombia mostró una versión más sólida y ofensiva en su segundo compromiso ante Congo, y uno de los jugadores más destacados fue Gustavo Puerta, quien valoró la paciencia del equipo para encontrar el gol y quedarse con una victoria que consideró merecida.
El volante reconoció que la falta de eficacia en la primera parte impidió que el marcador reflejara antes la superioridad colombiana, aunque destacó que en ningún momento se perdió el control del juego.
“Logramos mantener la calma. Esto es fútbol y toca tener mucha paciencia de cara al arco. Lamentablemente no estuvimos tan finos, pero en el momento indicado hicimos el gol y por eso nos llevamos los tres puntos”, señaló.