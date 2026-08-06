Diez claves para conocer al nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella

Abelardo De la Espriella asumirá hoy la Presidencia en una ceremonia que, por primera vez, será en Cali.
Abogado penalista y empresario, ciudadano de Colombia, Estados Unidos e Italia, alcanzó el poder con un discurso inspirado en modelos de ultraderecha como los de Javier Milei, en Argentina, y Nayib Bukele, en El Salvador, con propuestas centradas en la reducción del Estado y el fortalecimiento de la seguridad.
Nació en Bogotá, pero creció en el Caribe y se identifica como cordobés; llega a la Casa de Nariño (y las que serían sus tres sedes en Cali, Medellín y Barranquilla) con un perfil que combina su experiencia como abogado, su conversión al catolicismo y su afición al boxeo.
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Junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, sus hijos y su vicepresidente, José Manuel Restrepo, impulsará lo que llama la “Patria Milagro”. Ese relato, marcado por lo que su padre define como una “predestinación” mística, tiene sus raíces en un naufragio ocurrido meses antes de su nacimiento, cuando su progenitor y tocayo rescató a su madre embarazada de las aguas en Sucre; entonces, la familia cuenta que consideró llamarlo Moisés o Sinué.
De la Espriella ha cultivado la imagen de un hombre que no admite segundos lugares, forjando un carácter competitivo que traslada del boxeo a la arena pública, donde suele tocar su bíceps derecho como símbolo de la “mano dura” que promete aplicar.
Hoy, el presidente electo viaja con amuletos religiosos como la medalla de San Miguel Arcángel y el Milagroso de Buga, diciendo que su administración librará una “guerra espiritual” contra las mafias y la izquierda radical.
Pese a su imagen de “outsider”, su trayectoria como litigante es flanco de críticas por defender clientes de alto perfil y cuestionados, desde paramilitares hasta Álex Saab.