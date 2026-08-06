Empleado extranjero habría quedado atrapado en una máquina industrial y murió en una fábrica de Bogotá

La muerte de Henry José Vera Lezama, un trabajador venezolano de 28 años que sufrió un accidente laboral en una empresa del sector avícola en Bogotá, abrió interrogantes sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Su familia asegura que la versión entregada inicialmente por la compañía no coincide con la historia clínica expedida por la clínica donde fue atendido y pide que las autoridades esclarezcan lo sucedido.
El accidente ocurrió el pasado 21 de julio, cuando Henry llevaba menos de tres meses trabajando en la empresa. Según la información que recibió inicialmente su hermana, Génesis Galván, el joven había resultado lesionado mientras realizaba labores de limpieza en una máquina rotatoria industrial y la afectación comprometía uno de sus brazos.
Sin embargo, días después, cuando la familia tuvo acceso a la epicrisis de la Clínica de Occidente, encontró un relato distinto. El documento médico señala que el trabajador permaneció atrapado durante aproximadamente diez minutos bajo una maquinaria industrial y que ingresó con diferentes traumas por aplastamiento.
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“Lo que dice ese documento es muy distinto a lo que me dijeron desde el día uno. A mí me informaron que su brazo estaba comprometido. Nunca me hablaron de la gravedad real, pero la epicrisis indica que sufrió un trauma por aplastamiento, un trauma craneoencefálico severo, trauma en el tórax, trauma abdominal, hemoneumotórax bilateral y sangrado interno”, afirmó Génesis Galván en un video publicado en su cuenta de Instagram.
A partir de esa diferencia entre la información entregada por la empresa y el contenido de la historia clínica, la familia comenzó a recopilar documentos y a plantear nuevas preguntas sobre el accidente, el procedimiento seguido tras la emergencia y la situación laboral de Henry.