Empleado extranjero habría quedado atrapado en una máquina industrial y murió en una fábrica de Bogotá

La muerte de Henry José Vera Lezama, un trabajador venezolano de 28 años que sufrió un accidente laboral en una empresa del sector avícola en Bogotá, abrió interrogantes sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Su familia asegura que la versión entregada inicialmente por la compañía no coincide con la historia clínica expedida por la clínica donde fue atendido y pide que las autoridades esclarezcan lo sucedido. El accidente ocurrió el pasado 21 de julio, cuando Henry llevaba menos de tres meses trabajando en la empresa. Según la información que recibió inicialmente su hermana, Génesis Galván, el joven había resultado lesionado mientras realizaba labores de limpieza en una máquina rotatoria industrial y la afectación comprometía uno de sus brazos. Sin embargo, días después, cuando la familia tuvo acceso a la epicrisis de la Clínica de Occidente, encontró un relato distinto. El documento médico señala que el trabajador permaneció atrapado durante aproximadamente diez minutos bajo una maquinaria industrial y que ingresó con diferentes traumas por aplastamiento. Entérese: Reabren el Túnel de Oriente tras grave accidente entre furgón y buseta que dejó ocho heridos “Lo que dice ese documento es muy distinto a lo que me dijeron desde el día uno. A mí me informaron que su brazo estaba comprometido. Nunca me hablaron de la gravedad real, pero la epicrisis indica que sufrió un trauma por aplastamiento, un trauma craneoencefálico severo, trauma en el tórax, trauma abdominal, hemoneumotórax bilateral y sangrado interno”, afirmó Génesis Galván en un video publicado en su cuenta de Instagram. A partir de esa diferencia entre la información entregada por la empresa y el contenido de la historia clínica, la familia comenzó a recopilar documentos y a plantear nuevas preguntas sobre el accidente, el procedimiento seguido tras la emergencia y la situación laboral de Henry.

Henry José Vera había salido de Venezuela con el propósito de encontrar una oportunidad laboral que le permitiera ayudar a su familia. Su hermana lo recordó como una persona cercana a su familia y apreciada por quienes trabajaban con él: “Era una persona alegre, noble, siempre riéndose, siempre echando bromas con sus compañeros”, relató. Mientras Henry iniciaba esa etapa laboral en Colombia, Génesis vivía en Brasil. Llevaban ocho años sin verse personalmente y esperaban reencontrarse más adelante. Ese reencuentro terminó produciéndose después de su fallecimiento. Lea también: Procesaron a reconocida promesa del São Paulo por atropellar y matar a un anciano en Brasil: quedó en libertad

Familia de Henry Vera cuestiona aviso por WhatsApp tras muerte de trabajador

Según contó Génesis, la primera notificación sobre lo ocurrido tampoco llegó por un canal oficial de la empresa. La mujer aseguró que recibió la noticia vía WhatsApp desde el teléfono celular de su hermano, situación que le generó nuevas dudas sobre la manera como se manejó la emergencia y la comunicación con la familia. “Yo me pregunto: si él tenía un contrato laboral, ¿por qué no se comunicaron conmigo de forma formal o con mi mamá? ¿Y cómo accedieron a su celular para llamarme? Hoy todavía yo no tengo respuestas”, manifestó.

Después de recibir la noticia, Génesis inició un viaje terrestre desde Brasil hasta Bogotá que duró nueve días para despedirse de su hermano. Al llegar a Colombia, se encontró con una nueva dificultad. Según explicó, en la funeraria le informaron que la urna debía permanecer completamente cerrada debido al estado en que se encontraba el cuerpo. Aunque pudo reconocer que se trataba de Henry. Conozca: ¿Quién era César Gastélum? El influencer mexicano asesinado durante una transmisión en vivo en Culiacán

Familia cuestiona la afiliación a la ARL tras accidente laboral

Mientras adelantaban los trámites posteriores al fallecimiento, los familiares también revisaron la información laboral de Henry en el Registro Único de Afiliados (RUAF). De acuerdo con Génesis, allí aparecía registrado como trabajador dependiente y con afiliación al sistema de salud. Sin embargo, aseguró que no encontró una afiliación activa a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL), ni registros de cesantías o pensión. Ese hallazgo, afirmó, llamó la atención de la familia porque en la epicrisis de la Clínica de Occidente sí se dejó constancia de que el paciente contaba con cobertura de una ARL. Por esa razón, la familia considera que también es necesario establecer cuál era la situación laboral del trabajador al momento del accidente y si toda la información reportada corresponde a su vinculación. No se pierda: Adiós a Alfonso Lizarazo: los hitos de una vida entre el humor, el secuestro y el Senado

Ante las dudas que, según afirma, siguen sin respuesta, Génesis decidió hacer pública la historia de Henry para solicitar que las autoridades esclarezcan cómo ocurrió el accidente y si existieron irregularidades durante el procedimiento posterior: “Lo único que queremos es saber la verdad. Necesitamos entender qué fue lo que pasó con Henry”, señaló. La mujer insistió en que el caso no puede quedar reducido a una cifra más de accidentalidad laboral: “Mi hermano no es un número, no es un caso más (...), era un ser humano lleno de vida. Exigimos respuestas, exigimos justicia. Nadie merece salir a trabajar y no volver a casa”, expresó. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La familia también explicó que no pudo repatriar el cuerpo de Henry a Venezuela debido a los costos que implicaba el traslado, por lo que sus exequias se realizaron en Colombia. Hasta el momento, la empresa donde ocurrió el accidente no se ha pronunciado públicamente sobre las afirmaciones realizadas por la familia ni sobre las presuntas inconsistencias expuestas por Génesis Galván. Siga leyendo: América Latina sigue atrapada en la informalidad: solo 46% tiene empleo formal, según el BID

Bloque de preguntas y respuestas:

Henry José Vera, un trabajador venezolano de 28 años, sufrió un accidente laboral el 21 de julio en una empresa del sector avícola de Bogotá. Según la historia clínica conocida por su familia, permaneció atrapado aproximadamente diez minutos bajo una maquinaria industrial y falleció a causa de las lesiones sufridas. ¿Qué le pasó a Henry José Vera durante el accidente laboral? De acuerdo con la epicrisis de la Clínica de Occidente, Henry José Vera sufrió un trauma por aplastamiento, trauma craneoencefálico severo, trauma de tórax, trauma abdominal, hemoneumotórax bilateral y sangrado interno. Su familia asegura que estos hallazgos no coinciden con la información que recibió inicialmente por parte de la empresa. ¿Qué irregularidades denunció la familia de Henry José Vera tras el accidente? La familia cuestiona la diferencia entre la versión de la empresa y la historia clínica, la forma en que fue notificada del accidente —vía whatsapp— y una presunta inconsistencia entre el registro de afiliación laboral consultado en el RUAF y la cobertura de ARL que aparece en el documento médico.