Entre caras nuevas y viejos conocidos: así es el nuevo Gobierno

Con el gabinete ministerial y el cuerpo diplomático ya definidos, Abelardo De la Espriella afrontará su mandato con un equipo integrado por figuras provenientes de distintos sectores. Entre exministros, excongresistas, exgobernadores, dirigentes políticos, académicos y profesionales con experiencia en el sector público y privado.
Fuentes cercanas al presidente electo señalaron a EL COLOMBIANO que la selección de los funcionarios respondió a criterios de experiencia, capacidad técnica, transparencia y eficiencia.
Aunque varios de los designados cuentan con una amplia trayectoria en el servicio público, otros llegan desde el sector privado o la academia. También hay nombres que, a lo largo de su carrera, han protagonizado controversias o han estado vinculados a escándalos públicos. Estos son los perfiles de los ministros, altos funcionarios y embajadores que integrarán el nuevo gobierno.
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Interior: Rodrigo Lara
Su padre, Rodrigo Lara, fue asesinado en 1984 cuando era ministro de Justicia, tras enfrentarse al narcotráfico. Lara hijo supo hacerse su propio camino: lideró el programa anticorrupción en el gobierno de Álvaro Uribe, fue presidente de la Cámara de Representantes y líder de Cambio Radical. También fue senador.