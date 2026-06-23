Del doblete a la sequía: Harry Kane perdonó en el empate sin goles entre Inglaterra y Ghana y se acercan a los 16vos

Harry Kane y sus Three Lions se estrellaron este martes 23 de junio con la defensa de Ghana, con la que empataron sin goles cerca de Boston, pero quedaron en buena posición para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial.

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El capitán de Inglaterra se fue en blanco en Foxborough, Massachusetts, y desentonó de los otros astros que participan en la Copa del Mundo, como Lionel Messi y Kylian Mbappé, que no se cansan de pasar por la caja registradora de goles.

Combativo y solidario como siempre, la estrella del Bayern Munich estuvo bien marcada por la zaga de las Estrellas Negras, que además trabaron el mediocampo inglés y estuvieron cerca de llevarse los tres puntos gracias a la velocidad al contragolpe de Antoine Semenyo.

Los campeones mundiales en 1966, sin embargo, apretaron en la parte final y estuvieron muy cerca de romper el cero a través de Bukayo Saka, pero el portero atajó (86’), un palo de Nico O’Reilly (87’) y una opción clara desperdiciada por Kane (87’).

El capitán no tuvo el tino del debut, cuando marcó un doblete en la victoria categórica contra la Croacia de Luka Modric (4-2), un triunfo que impulsó a su país como uno de los aspirantes al título en Norteamérica.