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Cristiano Ronaldo, el primer jugador en la historia en hacer gol en seis mundiales seguidos y batió cuatro récords más; reviva todos sus goles

Con sus dos anotaciones ante Uzbekistán, el capitán portugués reescribió las páginas doradas de la Copa del Mundo al conseguir cuatro hitos impresionantes durante su historia con Portugal en los mundiales de fútbol.

  • Se convirtió en el primer futbolista de la historia en marcar gol en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026) y se consagró como el jugador de mayor edad en conseguir un doblete en la historia de los Mundiales, entre otros. FOTO: AFP
    Se convirtió en el primer futbolista de la historia en marcar gol en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026) y se consagró como el jugador de mayor edad en conseguir un doblete en la historia de los Mundiales, entre otros. FOTO: AFP
Agencia AFP
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 4 horas
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Cristiano Ronaldo dijo presente en el Mundial de Norteamérica 2026. El portugués hizo historia al convertirse este martes 23 de junio en el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo, luego de marcar el gol —de los dos que hizo— que abrió el marcador en el partido de Portugal contra Uzbekistán del Grupo K, en Houston.

Le puede interesar: Con doblete de Cristiano, Portugal goleó a Uzbekistán y se acomodó en el Mundial; Colombia, su siguiente rival

Portugal despejó de forma contundente las dudas generadas en su debut mundialista y pasó por encima de Uzbekistán con una goleada de 5-0 en el NRG Stadium de Houston, por la segunda jornada del Grupo K. La gran figura de la noche fue CR7, quien lideró la ofensiva lusa y firmó una actuación histórica.

El “Comandante” anotó a los seis minutos con un derechazo desde el centro del área que hizo estremecer el Houston Stadium, recinto en donde el gol le fue esquivo en su debut ante la República Democrática del Congo. “¡Síuuu!”, gritaron los hinchas en el estadio a una sola voz, acompañando la celebración del ídolo portugués.

Poco antes del descanso, Ronaldo reinició y anotó el tercero de los cinco que acabó marcando Portugal, que con este resultado se asegura prácticamente su pase a 16avos. Gol con el que selló su doblete y aparición en la tabla de goleadores del Mundial 2026 junto a Messi, Mbappé, Haaland, Kane, entre otros.

Además de esto, el actual jugador y campeón con Al-Nassr de la liga de Arabia rompió varios récords. El anotar gol en seis copas del mundo de forma consecutiva le dio para batir un Guinness World Records, según confirmó la misma entidad en sus redes sociales. Siendo así alguien que definitivamente nunca había hecho esto antes en la historia del fútbol mundial.

Asimismo, según dio a conocer el reconocido estadígrafo español Mister Chip, el portugués se convirtió en el jugador que de manera simultánea es el goleador más joven y más veterano de su selección en toda la historia de las copas del mundo:

- 1. CR7 (Portugal): 21 años 132 días → 41 años 138 días

- 2. Leo Messi (Argentina): 18 años 357 días → 38 años 363 días

-3. Michael Laudrup (Dinamarca): 21a 358d → 34a 9d

Asimismo, de acuerdo con los datos expuestos por el estadígrafo español, con este par de goles ante el equipo uzbeko, Cristiano Ronaldo también se convirtió en el jugador más veterano en anotar un doblete en toda la historia de los mundiales con 41 años y 138 días.

Otro de los récords que batió el bicho portugués lo comparte junto a Messi. Son los jugadores con mayor tiempo entre el primer y el último gol marcado en toda la historia de la Copa del Mundo:

- 20 años y 11 días - Cristiano Ronaldo (17.06.2006 vs. Irán → 23.06.2026 vs. Uzbekistán)

- 20 años y 11 días - Lionel Messi (16.06.2006 vs. Serbia → 22.06.2026 vs. Austria)

El que llegue más lejos con su selección en el Mundial y marque gol se quedará con este récord que ha trascendido el tiempo en la historia de este deporte.

Por último, con este doblete ante Uzbekistán, Cristiano Ronaldo ya suma diez anotaciones mundialistas y superó a Eusebio como máximo artillero portugués (9) en la historia de la selección en mundiales de fútbol.

Así han sido todos los goles de Cristiano Ronaldo en los mundiales

A sus 41 años, Cristiano tiene en su historial un gol en Alemania 2006, uno en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018 y uno en Catar 2022 y, por ahora, dos en Norteamérica 2026 y supera en este registro al astro argentino Lionel Messi, quien anotó en todos menos en Sudáfrica.

Sin embargo, como se trata de los dos mejores jugadores en la historia del fútbol durante los últimos 15 años, Messi lidera el ranking de los goleadores históricos de los mundiales con 18 tantos. Ambos siguen rompiendo marcas y el portugués se acerca a los 1000 goles oficiales.

En este mano a mano por los números, CR7 también suma su sexta participación consecutiva en una Copa del Mundo, otro récord que comparte con Messi, quienes han jugado en todas las citas mundialistas desde 2006.

“Parecía que ya estaba retirado”: Cristiano Ronaldo respondió a las críticas su nuevo récord mundialista

Luego del doblete ante Uzbekistán en la goleada 5-0 de este martes que lo convirtió en el primer futbolista en anotar en seis Mundiales, el astro portugués Cristiano Ronaldo se mostró “muy feliz” de sacarse la espina tras las críticas en el debut, en una semana en la que parecía “ya retirado del fútbol”.

“Siempre es bonito batir récords, pero mi objetivo es ayudar a la selección a alcanzar sus metas. En esta fase era pasar la eliminatoria, creo que con cuatro puntos ya pasamos. Estoy muy feliz”, declaró a la prensa internacional después del encuentro.

“Trabajamos mucho durante la semana, sabíamos que esto iba a pasar, pero el equipo trabajó muy bien, hemos mejorado bastante”, dijo Cristiano, quien fue elegido como el mejor jugador del partido, por lo que recibió la distinción.

“Fue una semana difícil, una semana oscura. Parecía que yo ya estaba retirado del fútbol, pero aguanté, como siempre, porque creo más en el trabajo que en cualquier otra cosa”, agregó sobre las críticas contra él tras una actuación gris en el empate contra RD Congo.

El próximo rival de Portugal será nada más y nada menos que la Selección Colombia de Lorenzo, James, Lucho y demás, que se medirán el próximo sábado 27 de junio. “Fue difícil, lo tengo que reconocer, pero hemos vuelto”, concluyó CR7.

También le puede interesar: Video | Cristiano Ronaldo rompió sequía con doblete ante Uzbekistán en Mundial-2026; vea aquí sus goles

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