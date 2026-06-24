¡Ejemplo de respeto! Hinchas colombianos honraron el himno de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026

La historia nos ha enseñado que hasta los más grandes rivales se respetan. Y parece que esa muestra de clase la reflejaron los hinchas colombianos durante los actos protocolarios del partido entre la Selección Colombia y la República Democrática del Congo (RDC) en el Mundial de 2026. Y es que un aficionado congoleño entonó el himno de su país rodeado de una multitud de colombianos, quienes guardaron silencio, respetaron su emoción y lo acogieron con fraternidad, demostrando que más allá de las banderas todos comparten un mismo sentimiento.

La escena no tardó en hacerse viral y volvió a poner en evidencia el espíritu solidario de los cafeteros, pues días atrás protagonizaro otro emotivo momento durante el partido contra Uzbekistán, cuando consolaron a un niño que rompió en llanto tras la derrota de su selección.

El padre del menor declaró su admiración por Colombia y aseguró que desde entonces sueña con visitar el país cafetero. “Colombianos, los hemos llegado a querer con todo nuestro corazón. No solo nosotros; todo el pueblo uzbeko siente un cariño inmenso por ustedes. Les deseamos siempre la mejor de las suertes”, el mensaje de Bektosh Khatamov a Colombia. Precisamente, uno de los mensajes que deja el Mundial de Fútbol 2026 es que todos podemos unirnos en torno a un mismo deporte y vivir una fiesta en paz, una celebración que integra culturas, fomenta aprendizajes y fortalece un sentimiento compartido que va más allá de las nacionalidades.