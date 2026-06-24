¡Ejemplo de respeto! Hinchas colombianos honraron el himno de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026

La historia nos ha enseñado que hasta los más grandes rivales se respetan. Y parece que esa muestra de clase la reflejaron los hinchas colombianos durante los actos protocolarios del partido entre la Selección Colombia y la República Democrática del Congo (RDC) en el Mundial de 2026.
Y es que un aficionado congoleño entonó el himno de su país rodeado de una multitud de colombianos, quienes guardaron silencio, respetaron su emoción y lo acogieron con fraternidad, demostrando que más allá de las banderas todos comparten un mismo sentimiento.