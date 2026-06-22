La mamá de Vozinha, arquero de Cabo Verde, logró verlo brillar en el Mundial 2026: entre lágrimas celebró partido contra Uruguay

Continúan surgiendo más historias de alegría en el marco de este Mundial de Fútbol 2026, como cuando un niño uzbeko fue consolado por los hinchas colombianos tras la derrota de su equipo frente a la Selección Colombia, que terminó su debut con un 3-1.
Desde ese momento, Bektosh Khatamov, el padre del menor, declaró su amor absoluto por Colombia y tendrá como objetivo visitar el país suramericano en alguna oportunidad.
“Colombianos, los hemos llegado a querer con todo nuestro corazón. No solo nosotros; todo el pueblo uzbeko siente un cariño inmenso por ustedes. Les deseamos siempre la mejor de las suertes”, el mensaje de Bektosh Khatamov a Colombia.
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